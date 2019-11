"Oamenii au nevoie sa vorbeasca despre ... nimic"

Ziare.

Se intampla sa petrec cel putin o ora pe zi cu copiii in masina in drum spre sau dinspre scoala. Puse cap la cap inseamna peste 200 de ore pe an petrecute cu ei in masina, eu in fata la volan, ei in spate observand cu atentie ce se mai intampla in jur si ma gandeam cum facem sa vorbim, sa comunicam? Si despre ce? Oare lucrurile importante, discutiile acelea serioase le porti asa, orisicum sau creezi un cadru formal, serios?!? Si care ar putea fi acele lucruri importante si in ce ordine: scoala, ce au invatat, prietenii, problemele sau prieteniile cu colegii. Si pregateam in mintea mea discursuri serioase, speech-uri motivationale...iar aceste discutii sunau perfect in mintea mea.In relatia cu partenerul imi rulau prin minte diverse discutii, foarte importante toate, despre cum sa facem ca relatia sa functioneze si mai bine. In discutiile cu colegii la birou, trebuia sa fie ceva meaningful, despre leadership, cum crestem performanta, cum atingem rezultatele.Niciodata nu am pus prea mare valoare pe ceea ce se numeste "chit-chat". Adica vorbitul despre maruntisuri. Cum sa pierd timpul vorbind despre lucruri marunte cand in lume se intampla atatea lucruri importante: avans tehnologic, digitalizare, alienare umana, leadership, cum sa devii agil, flexibil. Il consideram o pierdere de vreme. O irosire de resurse, energie. Mai bine fac ceva maret, cu impact...desi nu imi era clar care ar fi putut fi acele lucruri si totusi petreceam timp cautandu-le.Discutiile cu copiii am descoperit cu timpul ca pot fi adevarata terapie. Ei stiu cum sa aduca intr-o discutie curiozitate, sa se mire de lucruri marunte care se intampla si pe care noi nici macar nu le obervam, sa-si puna intrebari, natural, spontan, firesc despre nimic si de toate. Lucruri mari si mici deopotriva.Incet, incet am inceput sa duc acest firesc, natural, spontan si curios si in alte sfere: la job, in discutiile cu clientii..in loc sa vin eu cu solutii si motivatie sa pun intrebari pline de curiozitate despre micile nimicuri.Am descoperit ulterior invatand Programarea Neuro-Lingvistica ca toate acestea erau in primul rand ceea ce in termeni de specialitate se numeste Raport: adica o conectare cu celalalt care se intampla mai ales la nivel subconstient. Iar in momentul in care creezi Raport orice devine posibil in procesul de comunicare: obtii acord, conectare, clarificare, intelegere, empatie.Incepi sa asculti fara sa judeci sau sa te grabesti sa dai replica, intelegi ca orice cuvant sau gest are un scop si mai ales o intentie, ca tot ce se comunica este important si are relevanta pentru momentul respectiv. Nimic nu este la intamplare si orice are o semnificatie care trebuie descoperita si lasata sa se manifeste.Astfel ca si atunci cand oamenii simt nevoia sau dorinta de a vorbi despre lucruri marunte, chiar nimicuri, exista de fapt o dorinta poate mult mai profunda de conectare sau de a intelege.In momentul in care vorbim cu cineva in mintea noastra se intampla milioane de lucruri in acelasi timp: capatam claritate, ne usuram, confuzia dispare si face loc ideilor, creativitatii, intelesuri noi sunt descoperite, emotiile sunt acceptate, vedem situatiile cu alti ochi. Prin aceste discutii spontane, firesti, naturale oamenii se conecteaza, se descarca, isi clarifica lucruri, gasesc noi semnificatii.De altfel, tot prin NLP am descoperit ca, de fapt, sursa limbajului este una profund subconstienta. De unde si expresia "te trezesti vorbind" in sensul in care prin procesul de a vorbi sau de a te exprima, trezesti anumite lucruri in tine, le aduci la suprafata, le dai contur si chiar viata. Capeti acea claritate care te trezeste pur si simplu sau te desteapta.Invatand cum sa creezi Raport si mai ales cum sa folosesti constient limbajul capeti abilitatea de a intelege mai usor semnificatia din spatele cuvintelor, sa descoperi cu usurinta intentia si mai ales sa dezvolti empatie si relatii armonioase. Comunicarea devine usoara si importanta indiferent de context, subiect sau interlocutor.Asadar alege sa exprimi #fresh tot ce ai de spus si astfel sa deschizi noi oportunitati de a te descoperi si de a-i descoperi pe ceilalti deopotriva.