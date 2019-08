Un leac pentru Ebola a fost testat si e 90% eficient

Ziare.

Patru medicamente au fost testate pe pacienti din Congo, unde are loc o epidemie cu acest virus, potrivit cercetatorilor citati de BBC.Doua dintre medicamentele studiate au fost considerabil mai eficace in tratarea bolii, s-a constatat in studiu. Medicamentele respective vor fi utilizate acum pentru tratarea tuturor pacientilor cu Ebola din Congo, potrivit oficialilor din domeniul sanatatii.Institutul National pentru Boli Infectionase si Alergii din SUA (NIAID), care a co-sponsorizat studiul clinic, a anuntat ca rezultatele sunt "vesti foarte bune" pentru lupta cu Ebola.Medicamentele, numite REGN-EB3 si mAb114, functioneaza prin atacarea virusului Ebola cu anticorpi, neutralizand impactul asupra celulelor umane.Sunt "primele medicamente care, intr-un studiu stiintific solid, au aratat in mod clar o diminuare semnificativa a mortalitatii" pacientilor bolnavi de Ebola, a spus medicul Anthony Fauci, director al NIAID.REGN-EB3 si mAb114 au fost dezvoltate folosind anticorpi recoltati de la supravietuitorii Ebola, boala care a ucis in ultimul an peste 1.800 de pacienti din Congo.Alte doua tratamente, numite ZMapp ti Remdesivir, au fost excluse din studiile clinice pentru ca au fost mai putin eficiente.Studiul, efectuat de un grup international de cercetari, coordonat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), a inceput in noiembrie anul trecut.De atunci, patru medicamente experimentale au fost testate pe aproximativ 700 de pacienti, fiind cunoscute in prezent rezultatele pentru 499.Dintre pacientii care au primit cele mai eficace doua medicamente, 29% dintre cei tratati cu REGN-EB3 au murit, respectiv 34% dintre cei care au primit mAb114, potrivit NIAID.In schimb, au decedat 49% dintre pacientii tratati cu Zmapp si 53% in cazul tratamentului cu 53% Remdesivir.Rata de supravietuire in randul pacientilor cu un nivel scazut al virusului in sange a fost de pana la 94% atunci cand au primit REGN-EB3 si de 89% in cazul mAb114.Aceste concluzii inseamna ca autoritatile din domeniul sanatatii pot sublinia ca "", a spus Sabue Mulangu, cercetator in domeniul bolilor infectioase care a lucrat in cadrul studiului.Salutand succesul studiului, Jeremy Farrar, director al organizatiei de caritate Wellcome Trust, a spus ca fara indoiala tratamentele vor salva vieti.Rezultatele, a spus Farrar, arata ca cercetatorii sunt pe cale sa transforme Ebola intr-o boala "care poate fi prevenita si tratata"."Nu vom scapa niciodata de Ebola, dar ar trebui sa fim capabili sa prevenim ca aceste epidemii sa devina epidemii regionale si nationale majore", a adaugat Farrar.Perceptia ca Ebola este incurabila, cuplata cu neincrederea extinsa in personalul medical din Congo, au ingreunat eforturile de a opri raspandirea bolii.S-a sperat ca eficacitatea medicamentelor produse de companii farmaceutice din Statele Unite ii va face pe pacienti sa se simta mai confortabil sa solicite mai devreme tratamentul, a spus Fauci.Dar cea mai buna cale pentru a pune capat epidemiei este "un vaccin bun", a adaugat acesta.Epidemia actuala de Ebola a debutat in estul Congo, in august anul trecut, si este cea mai grava dintre cele 10 care au afectat tara incepand din 1976, cand a fost descoperit virusul.In luna iulie, OMS a declarat criza Ebola din tara "o urgenta de sanatate publica ingrijoratoare la nivel international" Epidemia este totusi de mai mica amploare decat cea care a avut loc in vestul Africii, in perioada 2014-2016, care a afectat 28.616 persoane, majoritatea din Guineea, Liberia si Sierra Leone. Aproximativ 11.310 oameni au murit, in cea mai grava epidemie de Ebola produsa vreodata.Cu toate acestea, incercarile de a tine sub control ultima epidemie sunt dificile. In special violentele gruparilor de militii si suspiciunile fata de asistenta medicala straina impiedica eforturile.La inceputul acestei luni, trei medici congolezi au fost arestati pentru uciderea unui medic al OMS.In 2019, aproximativ 200 de unitati medicale au fost atacate in aceasta tara, provocand intreruperea vaccinarilor si tratamentelor. Intr-unul dintre incidente, membrii unei familii au atacat angajatii care supravegheau inmormantarea unei rude.Un studiu din 2018, publicat in revista medicala Lancet, afirma ca "increderea in dezinformari a fost raspandita", in legatura cu epidemia.Ebola este un virus care provoaca initial febra mare, slabiciune accentuata, dureri musculare si durere in gat. Boala progreseaza apoi cu varsaturi, diaree si hemoragii interne si externe. Oamenii sunt infectati atunci cand intra in contact direct cu rani deschise, gura sau nas, cu sange, voma, diaree, fecale sau fluide ale corpului unei persoane bolnave de Ebola.Pacientii tind sa moara din cauza dezhidratarii si a insuficientei organice.