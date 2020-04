Ce contine kit-ul de urgenta pe care e bine sa-l ai in casa pentru COVID-19

Siguranta si curatenie

Masti pentru acoperirea gurii si nasului (sau macar esarfe)

Manusi pentru cei care intra in camera unde este instalat bolnavul

Dezinfectant pentru maini si pentru suprafete

Detergent pentru rufe si pentru vase

Perie de unghii

Prosoape de hartie

Sapun (din belsug!)

Servetele de unica folosinta si dezinfectante

este esential ca bolnavul sa fie cat mai izolat

Medicamente

Mancare si bautura

Instructiuni clare pentru toata familia

Exercitii de respiratie

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube - J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020

Jurnalistii de la Wall Street Journal sunt cei care au strans astfel de recomandari, in conditiile in care in SUA evolutia COVID-19 este una dramatica, iar spitalele fac fata cu greu solicitarilor, multi dintre bolnavii care nu sunt in stare grava fiind tinuti sub tratament la domiciliile lor.Pe principiul "", medicii contactati de publicatia citata ne fac cateva recomandari si ne dau sfaturi clare legate de modul in care o familie care are un astfel de pacient trebuie sa se acomodeze cu noile conditii, pana trece boala.Astfel, este bine sa aveti in casa urmatoarele produse:In primul rand,, sa aiba propriul lui dormitor, in care sa stea linistit, pentru ca organismul sa poata lupta cu boala. El trebuie sa aiba acces usor la suficiente servetele de unica folosinta (in care sa tuseasca, sa stranute etc) si care sa fie aruncate imediat si in locuri inaccesibile celorlalti, dar si la servetele dezinfectante, prosoape de hartie, sapun si apa calda.Foarte importante sunt. Bolnavul trebuie sa le poarte ori de cate ori iese din camera in care a fost izolat. Limitati-i iesirile doar la baie, pentru siguranta celorlalti membri ai familiei.Toti cei care intra in camera bolnavului trebuie sa poarte masti sau macar o esarfa cu care sa isi acopere bine gura si nasul, care sa fie apoi bine dezinfectata, spune David Buchholz, director medical la Columbia University Irving Medical Center.Ideea de la care se pleaca este ca bolnavul poate stranuta sau tusi pe neasteptate, astfel incat cel care il viziteaza sa nu se poata feri destul de repede, riscand sa se imbolnaveasca.De asemenea, manusile din cauciuc sau din latex sunt recomandate, atat cand se intra in camera bolnavului, cat si atunci cand se face curatenie.In acest scop puteti pregati din timp, periodic, solutii de clor sau Domestos, in galeata sau in dispozitive tip spray.Daca baia este unica si deci impartita de toata familia, este important ca, ca sa poata fi aruncate. Prosoapele obisnuite trebuie tinute la distanta de ale tuturor celorlalti, iar membrii sanatosi ai familiei trebuie sa isi puna separat si la distanta obiectele personale (periuta de dinti, pieptanul etc).Este recomandat sa inlocuiti prosoapele cu servete de hartie, pentru ca sa le puteti arunca. Daca nu,, si spalati-le frecvent, la temperaturi foarte inalte. Ideal ar fi sa spalati prosoapele bolnavului separat.Medicii consultati de publicatia americana spun ca e bine sa aveti in casa (nu sa faceti stocuri!) medicamente precum: sirop de tuse, dropsuri pentru gat, antitermice, spray nazal, precum si un termometru. Ideal ar fi sa aveti in casa si un oximetru, care masoara saturatia de oxigen in sange.Daca un alt membru al familiei prezinta simptome, sunati imediat medicul de familie."In cazul copiilor, folositi medicamentele cu care sunt obisnuiti si care isi fac efecte atunci cand au raceala sau gripa", spune Danielle Zerr, pediatru la spitalul de Boli Infectioase.Aceasta admite ca este greu sa convingi un copil sa tina masca pe fata cand este bolnav, dar trebuie sa incercati. Adultii care vin in contact cu copilul bolnav trebuie sa poarte masca obligatoriu.este cea mai recomandata, la fel ca si in cazul gripei sau al racelii, precum si fructele si legumele bogate in vitamina C, cum ar fi lamaile, dar si ghimbirul, avocado, mierea, bananele si merele.. Ocazional, COVID-19 poate da simptome precum diaree sau dureri gastrointestinale, de aceea, se recomanda nu numai hidratarea intensa, ci si administrarea de bauturi care contin electroliti. Atentie, insa, in cazul copiilor, astfel de bauturi destinate in special adultilor (cum ar fi Getorade) trebuie diluate cu apa.De asemenea, atentie! Unele bauturi de acest gen, folosite in special de sportivi, pot inrautati diareea.Nu sunt recomandate bauturile acidulate care contin indulcitori artificiali, pentru ca pot amplifica problemele gastrointestinale.Sunt si medici care recomanda folosirea zilnica a unei tablete de multivitamine sau vitamina C, dar parerile sunt impartite.poate fi baut in liniste, iar proteinele sunt foarte importante, la fel ca in cazul oricarei boli virale, mai spun medicii consultati de publicatia americana.Medicul Laura Ghibu, care locuieste cu familia in Suedia, ne-a aratat pe Facebook modul in care si-a amenajat casa, impreuna cu fiica ei, dupa ce mama si sotul au fost infectati. "Eu n-am luat, chiar daca ii ingrijeam, datorita sistemului de autoprotectie ilustrat mai jos", a dezvaluit medicul.Pe de alta parte, scriitoarea J.K.Rowling, autoarea seriei de romane "Harry Potter", a declarat recent ca s-ar fi recuperat dupa ce a prezentat "toate simptomele" COVID-19, desi nu s-a testat, folosind o tehnica de respiratie pe care a invatat-o de la un medic britanic si care s-a viralizat pe Internet.Propunerea facuta de medicul Sarfaraz Munshi de la Queens Hospital porneste de la principiul de baza ca plamanii trebuie ajutati sa se oxigeneze cat mai bine si contine o recomandare importanta: incercati sa, stati cat mai mult posibil pe burta, pentru a respira mai usor, prin deschiderea cailor aeriene, si pentru a preveni posibilele complicatii (pneumonii) cauzate de febra.Stati in picioare, inspirati adanc si tineti aerul in plamani timp de 5 secunde - 5 repetitii, dupa care tusiti intr-un material sau servetel - 2 repetitii.Asezati-va pe burta, cu o perna sub cap, si inspirati timp de 10 minute, mai adanc decat o faceti in mod normal.Medicul sustine ca aceasta tehnica de respiratie ajuta oxigenul sa patrunda mai adanc in plamani si poate fi practicata regulat.