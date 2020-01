Trei orase cu o populatie cat Romania sunt inchise de virusul ucigas. Imagini dramatice: Oamenii s-au batut pentru mancare, magazinele sunt pustii, Armata pazeste garile

Almost no supplies in supermarkets, this period it's really hard because the lunar new year and the #WuhanCoronavirus #wuhan #nCoV2019 pic.twitter.com/XsMghIUrVT - M. Alahdal (@dentistmaher) January 23, 2020

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6 - Aurora Intel (@AuroraIntel) January 23, 2020

After the authority announced lockdown in #Wuhan, civilians rushed to train station hoping to leave town, but both train station and intercity bus station suspended services after 10am; travellers could still driving in and out of the city.@icablenews pic.twitter.com/QRiBqcPmfW - Nikki😷 (@nikki_miumiu) January 23, 2020

#BREAKING: 11 million residents of #Wuhan, the epicenter of the new #coronavirus, under lock-down; Wuhan railway station this morning pic.twitter.com/FGJtVbXiaP - Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 23, 2020

Roads leading to and from Wuhan have now been blocked as the city has been placed in quarantine to try and stop the spread of the coronavirus #China #Wuhan #Coronavirus pic.twitter.com/ONlDM0T9Oe - CNW (@ConflictsW) January 23, 2020

Chinese government are spraying residential areas with disinfectants in #shanghai because of the #wuhan #coronoavirus virus's 🦠 rapid spread. pic.twitter.com/kac9s73ZDs - Badal Kadiya (@BadalKadiya) January 23, 2020

DEVELOPING: Wuhan's hospitals overwhelmed by concerned citizens, all concerned citizens waiting for confirmation on whether they've caught the #Coronavirus. Imagine how easily people can get sick from standing in these lines. City on lockdown#Wuhan pic.twitter.com/baF0hegRw4 - Tom (@TomvdMolen) January 22, 2020

#Update: And here is another video taken from today in #Wuhan in #China, of newly people being infected by the #coronavirus being transmitted to the hospital in a capsule, and hospital workers being in hazmat suites. pic.twitter.com/1X2XskZiwW - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 21, 2020

So #Wuhan China is out of hospital beds (city of 11M) and are putting new patients with #Cornavirus in tents.



Me thinks China is LYING when they say "only 444 infected" yeah right pic.twitter.com/oSeFILoNWy - Cali Dreaming NaphiSoc (@NaphiSoc) January 22, 2020

Hospitals overrun in #Wuhan, authorities are not equipped to deal with virus...rapid spread, not limited to Wuhan#coronovirus #Chinapic.twitter.com/PF60ACKyvz - Harry Chen PhD (@IsChinar) January 23, 2020

Alte doua orase au fost inchise: Huanggang si Ezhou. In total, in aceste trei orase locuiesc aproape 20 de milioane de oameni (cam cat toata populatia Romaniei), conform New York Times Panica domneste in Wuhan: rafturile supermarketurilor sunt goale, iar pietele locale au ramas si ele fara produse. Cetatenii izolati de restul lumii si-au facut cat de multe provizii au putut si s-au inchis in case.Inainte sa goleasca magazinele, cetatenii s-au imbulzit si chiar s-au batut ca sa apuce sa cumpere cat mai multe alimente si sa nu fie nevoiti sa iasa prea curand din case.Oamenii au dat navala si in benzinarii, sa-si faca plinul la masini, speriati de zvonurile ca rezervele de combustibil s-au terminat.Nici farmaciile nu au scapat: chinezii au epuizat toate stocurile de masti de protectie respiratorie, in speranta ca se pot proteja de acest virus periculos. Oricum, sunt obligati sa poarte astfel de masti daca ies in spatii publice.In ultimele zile, prea putini oameni au avut curajul sa iasa pe strazi, iar multe familii si-au anulat planurile de vacanta, in conditiile in care la sfarsitul acestei saptamani se sarbatoreste Anul Nou chinezesc. Cei care au iesit insa din case au avut un scop: au incercat sa paraseasca orasul, insa garile sunt inchise, orasul fiind in carantina.In schimb, pot fi vazute fortele speciale ale Politiei sau trupe ale Armatei care pazesc garile.Acelasi este cazul si pentru aeroport.Oficialii chinezi au impus cetatenilor sa poarte masti, insa acestia se plang ca e prea tarziu pentru astfel de masuri."Cand m-am trezit si m-am uitat la stiri, am simtit ca o sa innebunesc. Este mult prea tarziu acum! Masurile Guvernului nu sunt suficiente", a spus Xiao, in varsta de 26 de ani, invatatoare la scoala primara.Mai multi oameni au postat fotografii pe retelele de socializare cu proviziile facute si au transmis ca vor ramane cat mai mult posibil in interior."Nu mai ies... ca sa nu ma imbolnavesc", a scris un utilizator care a postat o fotografie cu zeci de pachete cu taitei."Sper ca Wuhan sa primeasca ajutor in curand", a completat internautul.Altii au spus ca pana si lifturile din cladirile in care locuiesc sunt dezinfectate de autoritati si ca majoritatea prietenilor si rudelor din oras intentioneaza, de asemenea, sa stea in casa cat mai mult posibil.In Shanghai autoritatile dau cu dezinfectant in zonele rezidentiale:Ingrijorati ca ar putea fi luat acest virus, multi chinezi s-au incumetat si s-au dus la spital sa-si faca analize. S-au format cozi uriase, iar doctorii sunt coplesiti:Oamenii infectati sunt transportati la spital cu ambulanta intr-o capsula speciala:De altfel, spitalele au ajuns la capacitate maxima si nu mai sunt paturi libere, fiind vorba despre sute de persoane bolnave. Asa ca oficialii chinezi au decis instalarea unor corturi medicale, unde ar urma sa fie dusi oamenii care contracteaza virusul.Tipul de pneumonie depistat in decembrie in orasul chinez Wuhan este provocat de un virus din aceeasi familie de virusuri ca cel care sta la baza sindromului respirator acut sever (SARS), au spus la inceputul anului cercetatorii chinezi.Virusul 2019-nCoV nu a mai fost identificat pana acum la om. Carnea de sarpe este posibila sursa a noului coronavirus , sustine o echipa de cercetatori chinezi.Semnele de imbolnavire sunt tusea, febra si insuficienta respiratorie.