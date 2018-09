Contre in CSM dupa ce Alistar a spus ca membri ai Consiliului sunt verificati disciplinar de Inspectia Judiciara

Oficiali din cadrul Inspectiei Judiciare au declarat pentru Ziare.com ca in acest moment nu exista nicio cercetare disciplinara care sa priveasca vreun membru al CSM.

Declaratia lui Alistar

Ziare.

com

Magistratul a explicat ca nu cunoaste ca vreun membru CSM sa fie instiintat, asa cum prevede legea, ca in urma verificarilor prealabile s-ar fi inceput cercetarea sa disciplinara, faza separata in procedura disciplinara."Daca este o confuzie, ar fi bine sa fie indreptata de catre colegul respectiv. Daca este adevarat, consider ca este o reala problema ca domnul Alistar cunoaste acest aspect chiar anterior persoanelor vizate, mai ales ca membrii societatii civile, cum este domnia sa, nu au atributii in materie disciplinara.Iar procedura disciplinara se desfasoara, de catre Inspectia Judiciara, potrivit principiului confidentialitatii", scrie Mateescu.Practic judecatorul lasa sa se inteleaga ca Alistar ar fi avut acces la informatii din interiorul Inspectiei Judiciare.Victor Alistar a facut aceste declaratii in contextul in care discuta despre ordonanta de urgenta prin care este stabilit intermatul la conducerea IJ, in contextul in care mandatele sefilor au expirat la 1 septembrie. El a tinut sa sublinieze ca in procedura unei ordonante de urgenta nu este necesar avizul CSM, decat in cazul in care ordonanta va ajunge in Parlament.Alistar a facut trimitere la propunerile facute de unii membri ai Consiliului, ca CSM sa faca numirile de sefi interimari la conducerea IJ. In aceasta situatie, Alistar a ridicat problema verificarilor facute de IJ."Insa, se pune in discutie riscul de conflict de interese la nivelul Consiliului, pentru ca una este sa validezi rezultatele unui concurs, adica sa nu iei decizia numirii unei persoane, ci comisia de concurs, si alta este sa decizi tu direct numirea, Plenul, in conditiile in care unii membri ai Plenului fac obiectul unor verificari. Si atunci am ajuns in situatia ca nu putem sa adoptam.Singura solutie era aceea de adoptare a unei Ordonante de Urgenta (OUG) care sa puna in aplicare principiul constitutional si sa umple vidul legislativ, pentru ca, pe de o parte, 317 este hartuit, a fost adoptat in 21 decembrie anul trecut de catre Senat, Camera decizionala, si de atunci si pana acum nu a intrat in vigoare prin hatisurile astea si hartuirile procesului legislativ. Si atunci, singura varianta era OUG", a declarat Alistar.