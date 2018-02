Sectia pentru procurori din CSM dezaproba reactiile lui Alistar si Chelariu care au cerut ancheta la DNA Ploiesti

Solicitarea lui Alistar si Chelariu

"Reprezinta forme de presiune si imixtiune de neacceptat in activitatea magistratilor investiti cu solutionarea unor cauze penale aflate pe rol", arata Sectia pentru procurori din CSM, intr-un comunicat de presa remis miercuriPotrivit sursei citate, intr-o societate democratica, respectarea competentelor institutionale este o valoare fundamentala."In acest context, dezaprobam pozitiile exprimate public care tind sa emita concluzii inaintea finalizarii procedurilor in curs. Astfel de pozitii sunt veritabile presiuni asupra organelor abilitate, singurele in masura sa desfasoare verificari, intr-un cadru legal, asupra tuturor imputatiilor factuale si sa furnizeze concluzii motivate", mai arata Sectia pentru procurori.Sectia pentru procurori din CSM asteapta clarificarea cu celeritate, intr-un cadru legal, a tuturor aspectelor aparute in spatiul public.Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Romeu Chelariu si Victor Alistar, au solicitat marti inceperea urmaririi penalepentru magistratii care ar fi implicati in posibila trucare a anchetelor penale in cazul DNA Ploiesti.Ei au cerut Inspectiei Judiciare sa urgenteze definirea obiectivelor tematice pentru controalele de fond, care sa abordeze respectarea obligatiilor privind administrarea si evaluarea probelor si situatia sesizarilor si plangerilor privind abaterile din justitie si realizarea urgenta a unei analize privind vulnerablitatea de corupere a atributiilor judiciare.