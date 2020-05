Omul din fotbal pe care Victor Becali il acuza de tradare: "Despre acest personaj nu vreau sa vorbesc"

Ziare.

Impresarul il acuza de tradare pe agentul italian, care a plecat cu mai multi jucatori dupa ce fratii Becali au fost trimisi dupa gratii in Dosarul Transferurilor."Despre acest personaj nu vreau sa vorbesc. El este o inventie a mea. Eu l-am introdus in acest fenomen, dar asta e viata. La noi, tradarea, turnatoria ajung sa ii faca pe oameni sa fie mandri de ceea ce fac", a spus Victor Becali la Prosport Live "Am pierdut in perioada in care eram inchis, dar a fost Dragos (Sirbu - n.red.) care a reusit sa tina steagul sus. Desi ramasese singur, a reusit sa pastreze mare parte dintre jucatori, pentru ca multi au avut caracter. Ma refer la Dragos Grigore, la Cristi Tanase, la Chipciu, Rusescu, Bogdan Stancu, sa ma scuze cei pe care ii uit. Multi au dat dovada de caracter", a adaugat impresarul.Victor Becali a confirmat, apoi, si episodul in care Pietro Chiodi a incercat sa isi ceara scuze, dar nu a a acceptat: "Da, s-a intamplat la Bologna. A venit asa cumva pe la spate sa ma ia in brate si am observat cu coada ochiului. Sincer, mi-a parut rau de acel episod, pentru ca era foarte multa lume, oameni de la UEFA, conducatori de prin fotbalul italian. Dar asta a fost, nu am putut sa suport".3 ani si 10 luni a fost inchis Victor Becali.