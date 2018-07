Europarlamentar PSD: MCV-ul a dus la abuzurile si lucrurile teribile din Romania ultimilor ani

Ziare.

El a adaugat ca deciziile privind MCV au avut motivatie "exclusiv politica" in ultimii ani."E putin probabil ca deciziile privind Mecanismul de Cooperare sa se bazeze exclusiv pe revocarea de altfel constitutionala a doamnei Kovesi si cu atat mai putin referitor la modificarile legislative recente.Deciziile privind MCV-ul au avut in ultimii ani o motivatie exclusiv politica si daca se va decide retragerea mecanismului, ea va fi politica, daca se va decide mentinerea lui, din nou se va baza pe fapte politice", a declarat la RFI Romania Victor Bostinaru, intrebat daca revocarea lui Kovesi nu va da Comisiei Europene un motiv sa mentina MCV.Europarlamentarul PSD a mai spus ca Mecanismul de Cooperare si Verificare a dus la "abuzurile" si "lucrurile teribile" din tara noastra.De asemenea, acesta a precizat ca are "serioase intrebari in legatura cu validitatea si rolul pozitiv pe care MCV-ul l-a avut pe anumite componente".In acest context amintim ca dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata prin decret prezidential de la sefia DNA , Comisia Europeana a transmis ca prin rapoartele succesive elaborate in cadrul MCV a fost subliniat in repetate randuri ca este necesar ca DNA sa mentina aceeasi directie in ceea ce priveste lupta anticoruptie."Comisia a fost clara in rapoartele MCV succesive ca abilitatea Directiei Nationale Anticoruptie de a-si mentine palmaresul in circumstante pline de provocari a fost un semn important de sustenabilitate. Daca aceste rezultate obtinute in combaterea coruptiei ar fi puse sub semnul intrebarii, Comisia ar putea fi nevoita sa-si reevalueze aceasta concluzie", a precizat CE.Citeste mai multe despre Victor Bostinaru (PSD): MCV-ul a dus la abuzurile din Romania ultimilor ani pe site-ul RFI Romania