Avocatul Poporului a constatat mai multe nereguli la Penitenciarul Rahova in cazul fostului judecator Stan Mustata

De asemenea, in cadrul unitatii nu exista norme clare privind transferul detinutilor. In urma anchetei, Avocatul Poporului a transmis recomandari Administratiei Nationale a Penitenciarelor si Penitenciarului Rahova.Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, in cadrul anchetei efectuate dupa decesul fostului judecator Stan Mustata, Avocatul Poporului a constatat, intre altele, la Penitenciarul Rahova ca detinutul Stan Mustata a fost declarat apt pentru a presta munca, desi era cunoscut cu cardiopatie ischemica, insuficienta renala, diabet si guta, fiind incadrat la regim alimentar Norma 18 diabetici."De asemenea, nu a fost informat cu privire la faptul ca va fi transferat, fiind trezit din somn in jurul orei 2 a.m. si anuntat sa isi faca bagajele pentru ca 'va fi pus pe curs', fara a i se comunica locul si motivul transferului.Din cauza faptului ca s-a operat eronat regimul de executare in sistemul PMS (Prisoner's Management System), detinutul Stan Mustata figurand si dupa data de 12 martie 2018 la regim inchis in loc de regim semideschis, a fost aprobat si efectuat transferul la Penitenciarul Giurgiu si nu la Penitenciarul Jilava, cum era legal", anunta Avocatul Poporului.In plus, Avocatul Poporului anunta ca, desi la data incarcerarii Stan Mustata era diagnosticat cu mai multe afectiuni cronice, "pe perioada detentiei la Penitenciarul Rahova nu a efectuat niciun fel de investigatii de laborator, in vederea monitorizarii parametrilor biologici, avand in vedere ca suferea de afectiuni care necesitau periodic acest lucru (hipertensiune arteriala, diabet zaharat, guta, dislipidemie, adenom de prostata etc) "."Tinand seama de faptul ca persoana privata de libertate Stan Mustata era diagnosticata cu multiple afectiuni cronice si se afla sub tratament permanent, transferul efectuat in absenta unei perioade de odihna adecvate si cu un mijloc de transport fara conditii corespunzatoare de microclimat, ar fi putut avea consecinte asupra starii de sanatate a acesteia", a transmis Avocatul Poporului.La Penitenciarul Giurgiu, Avocatul Poporului a constatat, intre altele, ca, desi nu era inclus in categoria detinutilor vulnerabili, dar avand in vedere calitatea de judecator, Stan Mustata a fost separat de celelalte persoane private de libertate si cazat in cadrul Infirmeriei.Totodata, conducerea Penitenciarului Giurgiu a observat imediat, in urma verificarii inscrisurilor transmise la realizarea transferului, ca persoana privata de libertate Stan Mustata executa pedeapsa la regim semideschis si s-a solicitat (in aceeasi zi) transferul la alta unitate, deoarece regimul semideschis al acestuia nu se incadreaza in profilul unitatii.De asemenea, detinutul Stan Mustata a fost trimis la un consult cardiologic la Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu pentru ca, din fisa medicala de la Penitenciarul Rahova, nu rezulta un astfel de consult, desi era cunoscut cu cardiopatie ischemica.In cadrul Penitenciarului Jilava, conform constatarilor Avocatului Poporului, la data de 17 iulie 2018, Comisia pentru stabilirea, individualizarea si schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate a hotarat includerea in categoria persoanelor private de libertate vulnerabile a detinutului Stan Mustata, la constatarea riscului de vulnerabilitate de catre membrii personalului. In plus, a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru a presta munca si a fost consultat periodic la Cabinetul medical din cadrul penitenciarului, a fost trimis pentru investigatii si analize medicale la unitati sanitare din afara sistemului penitenciar, i-a fost acordata medicatie conform prescriptiei.Avicatul Poporului a transmis recomandari pentru ANP si Penitenciarul Rahova, in special pentru stabilirea unor norma clare privind transferul detinutilor.Fostul judecator Stan Mustanta, care se afla in detentie, a murit la Spitalul Carol Davila din Bucuresti, dupa ce a fost transferat intre penitenciarele Rahova, Giurgiu si Jilava, iar Avocatul Poporului a facut anchete la toate cele trei penitenciare, vizand posibila incalcare a art. 22 si a art. 34 din Constitutie privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica si dreptul la ocrotirea sanatatii.