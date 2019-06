Avocatul Poporului intervine in cazul politistului impuscat mortal in Timis

Ziare.

com

"Avocatul Poporului solicita IGPR sa comunice urmatoarele: daca au fost dispuse verificari in legatura cu faptele petrecute si daca in urma verificarilor efectuate s-au constatat disfunctionalitati in organizarea misiunii; daca agentii de politie implicati in misiune au fost instruiti cu privire la obiectul misiunii / au fost informati in legatura cu gradul de periculozitate al persoanei cautate / au fost dotati corespunzator in vederea indeplinirii misiunii cu succes si in siguranta; daca, in general, echipajele de politie sunt dotate corespunzator, potrivit tipurilor de misiuni care le sunt incredintate; ce masuri au fost dispuse in cauza", a precizat un comunicat al institutiei.Politistul Cristian Amariei, in varsta de 43 de ani, a fost impuscat mortal , duminica dupa-amiaza, pe raza localitatii timisene Izvin, in timp ce se afla intr-o misiune de prindere a unui talhar dat in urmarire.Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, a fost capturat de catre politisti, marti dimineata , in localitatea timiseana Remetea Mare, in urma activitatilor informativ-operative desfasurate.