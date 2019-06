Ciorbea apeleaza la Ombudsman-ul din Austria pentru pensia unui cetatean roman

Ziare.

Demersul Avocatului Poporului este urmare a primirii unei petitii, in care un cetatean roman semnala actele de administrare defectuoasa comise de Landesstelle Burgenland, Odenburger Strasse 8, 7001 Eisenstadt, si Landesstelle Wien, Frierdrich-Hillegeist-Strasse 1, 1021 Wien, care ii afecteaza dreptul la pensia comunitara de urmas dupa tatal sau, cetatean roman cu ultimul domiciliu in Austria, se arata intr-un comunicat al Avocatului Poporului."In conformitate cu reglementarile articolelor 44 - 51 si a articolelor 78, 78 (a) si 79 (a) din Regulamentul (CEE) nr. 14708/71 precum si articolelor 36 - 38, articolelor 41 - 42, articolelor 45 - 47, articolul 49 si articolul 90 (*) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72, Casa Judeteana de Pensii Valcea a transmis, in 8 noiembrie 2016, catre Landesstelle Burgenland, formularul E 203 (RO) pentru instrumentarea unei cereri de pensie de urmas, formularul E 205 (RO) pentru atestatul privind cariera de asigurat in Romania, formularul E210 (RO) pentru notificarea deciziei cu privire la cererea de pensie utilizate in aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 si nr. 987/2009.Intrucat autoritatea austriaca nu a transmis un raspuns si nu a emis nicio solutie, in 10 martie 2017, Casa Judeteana de Pensii Valcea a transmis o revenire, prin formularul E001 (RO), reglementat prin art. 84 din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 si utilizat in aplicarea Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 si nr. 987/2009 la care, de asemenea, autoritatea austriaca nu a formulat un raspuns sau o solutie.In succesiunea acestor demersuri, Casa Judeteana de Pensii Valcea a transmis, in 30 martie 2018, catre Landesstelle Wien formularul E001 (RO) . Acest document reprezinta o comunicare/completare a informatiilor referitoare la stagiul realizat in Romania de catre sustinatorul decedat, intrucat fiica acestuia a depus la Casa Judeteana de Pensii Valcea documente suplimentare privind vechimea in munca obtinuta de tatal sau in Romania", precizeaza Avocatul Poporului.Pana la data redactarii scrisorii, dosarul pentru acordarea pensiei comunitare de urmas pentru cetateanul roman nu a fost solutionat, intrucat niciuna dintre institutiile austriece nu a emis decizia de pensie si, ca urmare, Avocatul Poporului s-a adresat Ombudsman-ului Republicii Austria, solicitandu-i interventia "pentru indreptarea acestui act de administrare defectuoasa, astfel incat cetateanul roman, urmas al sustinatorului sau, decedat in Republica Austria, sa primeasca decizia de acordare a pensiei comunitare de urmas si plata drepturilor legale, cuvenite inca din anul 2016".