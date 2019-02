Ciorbea, intrebat cat mai analizeaza ordonanta lui Toader: Si Dumnezeu a facut lumea in 6 zile si a saptea s-a odihnit!

Tinta lui Ciorbea: Completurile de 3 judecatori

"In opinia publica s-a lansat si aceasta dezbatere ca ar putea fi vorba de un conflict juridic de natura constitutionala, moment in care nu e de competenta noastra. Facem analiza, am dat drumul la analiza. Si Dumnezeu a facut lumea in 6 zile si in a 7-a s-a odihnit. Aveti putintica rabdare", a declarat Victor Ciorbea, dupa ce a primit joi o delegatie a USR. Liderii USR s-au dus de dimineata la Ciorbea pentru a-i cere sa atace la CCR OUG lui Toader, pentru ca afecteaza semnificativ si major mecanismele de functionare ale Justitiei.Avocatul poporului a precizat, la finalul intalnirii, ca le-a spus celor din USR doua lucruri care ii stateau pe inima."Le-am spus doua lucruri care imi stau pe inima: primul, evident ca ma supara, este ca circa 95% din activitatea institutiei este ignorata, este vorba despre vreo 6 departamente care se ocupa de copiii cu dizabilitati, armata, politie, penitenciare, domeniul privind munca, protectia sociala, locurile de detentie.Al doilea aspect, ca sa ii linistesc pe multi, sau din contra sa ii bag in viteza, le aduc la cunostinta ca mai sunt circa doua luni si doua saptamani pana se implinesc 5 ani de cand am depus juramantul. Este posibila prelungirea cu 2 zile pana la depunerea juramantului de catre inlocuitorul meu sau reinnoirea mandatului", a spus Ciorbea.Pus sa spuna, clar, cand va lua o decizie in legatura cu sesizarea la CCR, Ciorbea a afirmat ca "analizam serios si intr-un ritm foarte alert".Intrebat ce inseamna "ritm foarte alert", avocatul poporului a replicat: "eu v-am spus, s-ar putea sa insemne si doua luni si doua zile si va spun apoi 'la revedere' si va bucurati cu toti. Stati linistiti, pentru ca vreau sa analizam aceasta situatie".Totodata, Victor Ciorbea a subliniat ca exista sesizari si pe completurile de 3 judecatori si a cerut detalii de la Inalta Curte si de la CSM in acest sens."Avem sesizari si pe completurile de 3. Am cerut de la ICCJ si CSM si acum asteptam raspunsul. Avem de lucru, slava Domnului, dar celelalte domenii stiu ca nu va intereseaza", a declarat Victor Ciorbea.Mai multi lideri ai USR, in frunte cu presedintele Dan Barna, au discutat joi cu Victor Ciorbea, la sediul Avocatului Poporului, prezentandu-i acestuia numeroase argumente pentru sesizarea CCR cu privire la noua ordonanta de urgenta pe Justitie. Totodata, USR asteapta ca presedintele Iohannis sa reclame la CCR conflictul constitutional aparut intre Parlament si Guvern.Din delegatia USR au facut parte senatori, deputati si consilieri juridici ai partidului, iar la iesire presedintele Dan Barna a precizat ca discutiile au durat aproape o ora, dupa ce "prima ora a fost cea in care l-am asteptat sa vina".Dan Barna le-a mai spus jurnalistilor prezenti ca i s-a explicat lui Victor Ciorbea de ce OUG 7/2019 subordoneaza Justitia politicului si i "s-a transmis explicit dl Victor Ciorbea ca este o obligatie pentru domnia sa sa atace la CCR aceasta ordonanta, pentru ca afecteaza semnificativ si major mecanismele de functionare ale Justitiei".Liderul USR a subliniat ca ordonanta este "abuziva" si a precizat ca Victor Ciorbea a promis ca va lua rapid o decizie.Amintim ca, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de guvern, mai multe modificari realizate prin ordonanta de urgenta si care privesc Legile Justitiei . Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare. Pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM.