Ciorbea s-a intalnit cu trei condamnati pentru coruptie sa puna la cale soarta completurilor de judecata

La reuniune a participat si un al treilea condamnat, Toni Neacsu, avocatul fostei sotii a lui Liviu Dragnea.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat la sfarsitul lunii ianarie ca Avocatul Poporului poate sesiza Curtea Constitutionala privind alcatuirea completurilor de trei judecatori de la Inalta Curte, iar cei aflati in curs de judecata sau in cale de atac pot ridica exceptii de neconstitutionalitate in fata instantei.Potrivit unui comunicat remis joi de institutia Avocatul Poporului, Victor Ciorbea a avut o intrevedere cu mai multi petitionari care contesta modul de constituire a completurilor de judecata.Iata cum suna documentul citat de Agerpres "Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alaturi de doamna Emma Turtoi, Sef Serviciu Contencios Constitutional, si alti doi consilieri din cadrul institutiei, s-au intalnit cu doamna Adina Anghelescu, senior editor la publicatia LUJU.ro, domnul Toni Neacsu, avocat, domnul profesor universitar Dr. Adrian Severin, domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Sima si domnul lector univ. dr. Jean Paul Andrei".este avocatul Bombonicai Prodana, fosta sotie a liderului PSD, Liviu Dragnea. El a fost condamnat in martie 2015 de un complet de 5 judecatori la un an inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care era acuzat ca in perioada in care a fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a incasat nejustificat salariu si diurna in valoare de aproape 67.000 de lei.este o jurnalista care este invitata constant in studiourile Antena3., fost europarlamentar PSD, a fost condamnat definitiv in noiembrie 2016 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 4 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si trafic de influenta.a fost condamnat definitiv in dosarul Mazare la doi ani de inchisoare cu suspendare "pentru comiterea infractiunii de asociere pentru savarsirea de infractiuni".este fostul sef al Asociatiei Procurorilor din Romania.Potrivit Avocatului Poporului, petitionarii au depus si memorii la sediul institutiei, au solicitat sesizarea CCR in legatura cu constitutionalitatea constituirii completurilor de judecata, atat la nivelul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, cat si la nivelul celorlalte instante judecatoresti, civile sau penale."Argumentele solicitantilor au fost invocate din perspectiva considerentelor retinute de catre Curtea Constitutionala a Romaniei in Decizia 685/2018.Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, a solicitat petentilor sa depuna precizari scrise cu privire la cele relatate si a declarat ca reprezentantii institutiei pe care o conduce vor analiza petitiile inaintate de cei prezenti, cat si alte memorii adresate pe aceeasi tema, si se va lua o decizie care va fi comunicata", concluzioneaza comunicatul Avcatului Poporului.