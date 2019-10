Ciorbea si sotia, beneficiari ai amnistiei fiscale date de Guvernul Dancila: Li s-au sters datorii de aproape 270.000 lei

Ziare.

Jurnalistii de la Europa Libera scriu ca Victor Ciorbea si sotia lui s-au prezentat la ANAF in urma cu cateva zile,Conform sursei citate,, impreuna cu care are o firma de avocatura.De altfel, el era unul dintre marii datornici la stat chiar si la momentul in care a fost numit de premierul Victor Ponta la sefia institutiei Avocatul Poporului.In acel moment, Victor Ciorbea avea datorii de peste un milion de euro la o banca pentru o casa din Floreasca.Dupa numirea sa in functie, Ciorbea s-a comportat ca un aliat fidel al PSD , refuzand sa atace la Curtea Constitutionala ordonante controversate adoptate de guvernele PSD- ALDE care l-a sustinut in functie.In acelasi timp, Victor Ciorbea a avut castiguri foarte mari de la stat, sub forma de salariu si pensie.