Dupa sugestia lui Toader, Ciorbea s-a pus pe treaba: Se intereseaza cum au fost alcatuite toate completurile de judecata, de la cinci in jos

"Avocatul Poporului a inaintat adrese catre Inalta Curte de Casatie si Justitie si Consiliul Superior al Magistraturii prin care solicita, in esenta, informatii cu privire la reglementarile succesive si modalitatea de alcatuire a completurilor de 3 judecatori, a celor << specializate >>, precum si a completurilor penale, civile si de contencios administrativ, de la instanta suprema si de la celelalte instante.De asemenea, Avocatul Poporului a cerut celor doua institutii si punctul de vedere referitor la constitutionalitatea reglementarilor in materie (dispozitiile legale, Regulementul de organizare si functionare administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea plenului Consiliului Superior al Magistraturii, inainte si dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 255/2013, si altele) din perspectiva considerentelor Deciziei nr. 685/2018 a CCR", se arata intr-un comunicat de presa transmis, luni, de Avocatul Poporului.In comunicat se precizeaza ca adresele au fost trimise dupa ce Avocatul Poporului a fost sesizat, prin petitii, cu solicitarea de a analiza posibilitatea ridicarii unei exceptii de neconstitutionalitate asupra dispozitiilor art. 19 alin. (3) si art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte reglementari in materie, precum si cu examinarea constitutionalitatii modului de constituire a completelor de judecata, din perspectiva considerentelor Deciziei nr. 685/2018 a Curtii Constitutionale a Romaniei.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, declara la finalul lunii ianuarie ca, in cazul completurilor de trei magistrati de la ICCJ, "prin analogie, lucrurile sunt identice" cu cele de cinci judecatori, dar nu exista o decizie a CCR in acest sens.El spunea ca Avocatul Poporului sau partile din proces pot sesiza Curtea Constitutionala cu privire la constituirea completurilor care judeca pe fond procesele la instanta suprema.Inainte de a trimite solicitarea catre ICCJ si CSM, Victor Ciorbea s-a intalnit cu mai multi condamnati pentru coruptie sa se informeze asupra subiectului.Chestionat de un jurnalist Newsweek asupra subiectului si a personajelor pe care le consulta in luarea unei decizii intr-o chestiune care ar arunca in aer intregul sistem de justitie din Romania, Ciorbea si-a pierdut cumpatul si a strigat la reporter.Citeste si despre implicatiile dezastruoase pe care le-ar avea punerea sub semnul intrebarii a deciziilor definitive date de completurile de trei judecatori.