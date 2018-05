ICCJ a hotarat ca toate amenzile intocmite prost sa fie anulate in instanta

Despre ce amenzi este vorba

Asta in contextul in care o parte din contraventiile in care agentii constatatori nu au descris suficient faptele pentru care au fost emise au fost anulate de instanta, iar in alte cazuri magistratii le-au mentinut sau le-au anulat partial.Amintim ca in luna februarie Avocatul Poporului a cerut ICCJ sa stabileasca o data pentru totdeauna o practica in astfel de cazuri , motivul fiind ca instantele de judecata au dat decizii contradictorii in dosare similare.Este vorba inclusiv despre amenzile de circulatie si cele date de jandarmi pentru proteste neautorizate."Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, astazi (luni - n.red.), recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului si, in consecinta, a stabilit ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, descrierea insuficienta a faptei echivaleaza cu neindeplinirea cerintei privind descrierea faptei contraventionale si atrage nulitatea relativa a procesului-verbal de constatare a contraventiei, potrivit dispozitiilor art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001", potrivit unei postari aparute luni pe pagina de Facebook a AP.Sesizarea AP a vizat modul in care sunt incheiate procesele verbale de contraventie realizate in baza Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.Potrivit ordonantei, agenti constatatori sunt primarii, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne, special abilitati, persoanele imputernicite in acest scop de ministri si de alti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, de prefecti, presedinti ai consiliilor judetene, primari, de primarul general al Capitalei, precum si de alte persoane prevazute in legi speciale.Practic, este vorba despre orice amenda data de acesti agenti.Avocatul Poporului a apreciat ca situatiile in care nerespectarea anumitor cerinte atrage intotdeauna nulitatea actului intocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict si limitativ determinate in articolul 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, si anume: "".Potrivit AP, regimul nulitatii absolute este unul particular, aceasta fiind sanctiunea aplicabila in cazul incalcarii unor norme legale care protejeaza interesul general al societatii, iar aplicarea ei presupune o vatamare prezumata absolut si care nu poate fi inlaturata decat prin anularea procesului-verbal de contraventie."Datorita efectelor juridice drastice, legiuitorul a redus mult situatiile in care aceasta este incidenta, astfel incat din cerintele existente la art. 16 din actul normativ in cauza au fost retinute si reluate in cuprinsul art. 17 doar elementele de baza, a caror lipsa atrage nulitatea absoluta.In toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca un asemenea act, aici intrand si(...) se sanctioneaza cu nulitate relativa, petentul trebuind sa faca dovada unei vatamari ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului", a opinat atunci AP.