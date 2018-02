Proiect de lege PSD: Avocatul Poporului va putea cumula pensia speciala cu salariul. Ar urma sa castige mii de euro

Ziare.

com

Proiectul de lege depus de cei trei social democrati prevede ca si adjunctii Avocatului Poporului sa aiba aceleasi beneficii, informeaza Adevarul "Avocatul Poporului, indeplinind conditiile de numire prevazute pentru judecatori la Curtea Constitutionala, la data pensionarii sau recalcularii pensiei anterior acordate, beneficiaza de pensie calculata in aceleasi conditii cu cea a judecatorilor Curtii Constitutionale, potrivit art.71 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organziarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile ulterioare.Pensia de serviciu astfel stabilita poate fi cumulata cu indemnizatia pentru mandatul in curs de exercitare", se arata in initiativa legislativa, care prevede ca actualizarea pensiei are loc in raport cu indemnizatiile judecatorilor CCR.Asadar, Victor Ciobea ar urma sa incaseze o pensie speciala care se va situa la valoarea a 80% din indemnizatia bruta lunara a unui judecator CCR, ceea ce in prezent ar insemna in jur de 18.000 de lei. Iar daca presedintele Klaus Iohannis va promulga legea prin care judecatorilor CCR le va fi sportita imunitatea, suma ar putea creste.Avocatul Poporului ar urma, astfel, sa aiba dreptul la aceasta pensie speciala care poate fi cumulata cu indemnizatia pe care o primeste, adica 15.525 de lei, potrivit declaratiilor publice.In total, acesta ar putea avea venituri brute de 33.500 de mii de lei, adica aproximativ 7.000 de euro.In ultima vreme, atat Opozitia cat si sindicatele au anuntat ca sesizeaza, sau chiar au sesizat, Avocatul Poporului cu privire la mai multe masuri anuntate de Guvernul PSD: