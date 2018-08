Si Avocatul Poporului ancheteaza moartea lui Mustata

Ziare.

"Ne-am sesizat din oficiu si am dispus efectuarea unor anchete la penitenciarele Giurgiu, Rahova si Jilava. Aceste anchete se vor efectua de catre colegii de la domeniul privind armata, justitia, politia si penitenciarele, respectiv Mecanismul National de Prevenire a Torturii.Echipele vor fi mixte si din ele va face parte, obligatoriu, cel putin un medic. Vor verifica motivele pentru care s-a dispus efectuarea transferului de la Rahova la Giurgiu si apoi cele pentru care a fost transferat de la Giurgiu la Jilava. Si, bineinteles, vom urmari sa vedem daca au fost respectate prevederile legale privind efectuarea transferului, pentru ca am inteles ca, pe de-o parte, era grav bolnav, pe de alta parte transferul s-ar fi facut in timpul noptii", a declarat Victor Ciorbea.Potrivit acestuia, echipele mixte vor verifica si "starea sanatatii in momentul in care s-au facut aceste transferuri si conditiile in care s-a produs decesul" fostului judecator Stan Mustata.Intrebat care este termenul-limita de finalizare a verificarilor, Ciorbea a raspuns: "Se fac imediat"."Din verificarile noastre, cel putin pana acum, nu a reiesit ca cel in cauza sau avocatii lui s-ar fi adresat institutiei noastre, deci nu am avut cunostinta despre aceasta situatie, din pacate", a conchis Victor Ciorbea.Tot in privinta acestei situatii, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au deschis, joi, un dosar de moarte suspecta in cazul decesului fostului judecator Stan Mustata, cauza fiind deschisa in urma unei sesizari depuse de catre reprezentantii Spitalului Carol Davila.De asemenea, si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta, joi, ca a demarat o ancheta interna la nivelul Penitenciarului Jilava dupa decesul fostului judecator Stan Mustata. Acesta a fost transportat din inchisoare la Spitalul Carol Davila, unde ulterior a decedat."In data de 8 august 2018, in jurul orei 22:00, s-a inregistrat decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul Bucuresti - Jilava care se afla internata intr-o retea sanitara publica.Conform procedurilor legale, au fost dispuse urmatoarele masuri: anuntarea familiei persoanei decedate, informarea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si urmeaza a fi sesizate organele competente pentru cercetarea cauzelor si imprejurarilor care au condus la producerea evenimentului. Precizam ca persoana custodiata era inregistrata in evidenta unitatii penitenciare cu afectiuni medicale cronice", transmite Administratia Nationala a Penitenciarelor.Totodata, ANP anunta ca, la nivelul administratiei locului de detinere, a fost demarata o ancheta interna. Avocatul fostului judecator Stan Mustata va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului Jilava si memorii la Ministerul Justitiei (MJ) si ANP referitor la situatia din inchisori."Voi face plangeri impotriva directorului care a dispus transferul la 2 noaptea, voi face un memoriu la Ministerul Justitiei si la Administratia Nationala a Penitenciarelor, cu solicitarea de efectuare de verificari, voi face tot ceea ce trebuie facut. Memoria acestui om merita", a declarat Lorette Luca. Fostul judecator Stan Mustata a decedat , in noaptea de miercuri spre joi, din cauza unui infarct miorcardic suferit in timp ce i se facea o dializa. Fostul magistrat, care era incarcerat de mai bine de doi ani, avea cancer, dar suferea si din cauza unor probleme ale rinichilor.