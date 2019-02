Victor Ciorbea, scos din minti de un jurnalist: Toti sunt infractori si nu mai au niciun drept. Hai sa-i impuscam pe toti! - Audio Newsweek

Ziare.

Ciorbea a ridicat mai intai tonul, a strigat si a terminat printr-o agresiune verbala, total scapat de sub control: "Sunteti mai smechera sau ce dracu mai sunteti. Si cu asta am incheiat". Discutia cu Victor Ciorbea a pornit cu informatii despre intalnirile pe care le-a avut si demersurile pe care le-a facut pentru a decide daca va sesiza CCR cu privire la legala constituire a completurilor de trei judecatori.Ciorbea sustine ca a primit diverse sesizari si ca a avut unele intalniri cu persoane care ii cer sa sesizeze CCR, invocandu-se decizia anterioara a Curtii Constitutionale, cea prin care completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte au fost declarate neconstitutionale.Avocatul Poporului se eschiveaza cand e vorba de motivele pentru care completurile de trei ar fi ilegal constituite si emite generalitati: "Tot pe aceasta compunere care nu a fost aleatorie. Fie ca s-au invocat anumite prevederi legale, fie regulamentul Inaltei Curti sau din regulamentul CSM, dar care prin prisma considerentelor deciziei CCR nu ar fi constitutionale aceste reglementari". Tonul este deja usor iritat.Discutia devine si mai tensionata cand jurnalista il intreaba cum i se pare faptul ca doar persoanele cu probleme penale vin sa sesizeze lucruri care ar fi in neregula in justitie. "Ma refer la infractori dovediti. Cum priviti lucrul asta?", spune jurnalista.Dupa ce incearca initial sa se eschiveze, Ciorbea se dezlantuie: "Cei care mi-au cerut i-am primit, cine nu mi-a cerut nu i-am primit. Asta a fost criteriul. (...) Din punctul dumneavoastra de vedere, toti sunt infractori si astia nu mai au niciun drept. (...) Hai sa-i impuscam pe toti, sa nu-i mai luam in discutie, nu-i mai primim, nu mai discutam. Nu stiu de ce dracu ne mai condamna CEDO, pentru ca nu respectam drepturile condamnatilor, ca-i omoram de vii in puscarii...".Victor Ciorbea se enerveaza din ce in ce mai tare pe masura ce jurnalista Newsweek ii cere sa dea un exemplu de persoana omorata de vie in puscarie, exemplu pe care Avocatul Poporului nu poate sa i-l dea. Si izbucneste, total scapat de sub control, cand i se spune ca este "Avocatul Poporului doar pentru infractori. Avem oameni care mor in spitale, domnule Ciorbea..." si i se cere sa spuna macar o data cand a intervenit pentru oamenii care mor in spitale.Newsweek Romania: Dar care a fost ultima problema pe care ati rezolvat-o pentru pacientii care mor in spitale, domnule Ciorbea?Victor Ciorbea: Stimata doamna, daca vreti, va dau un raport intreg.Newsweek Romania: Dati-mi un exemplu, va rog.Victor Ciorbea: Nu-mi cereti mie exemple, ca am sase domenii in subordine, doamna.Newsweek Romania:La infractori mi-ati putut spune concret.Victor Ciorbea: Sunteti mai smechera sau ce dracu mai sunteti. Si cu asta am incheiat.Conform declaratiei de avere din 2018, Victor Cirbea are un salariu anual de 138.000 de lei, la care se adauga o pensie de 123.560 de lei (pentru perioada martie - decembrie 2017) .