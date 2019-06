Ciorbea si-a facut bilantul dupa 5 ani de mandat: Nu orice act normativ imoral cuprinde elemente de neconstitutionalitate

LIVE

Ziare.

com

Ciorbea spune ca, de multe ori, institutia a primit solicitari de sesizare a Curtii Constitutionale cu un pronuntat caracter politic si sustine ca nu orice act normativ, apreciat ca fiind imoral, inoportun sau inadecvat social si economic, cuprinde elemente de neconstitutionalitate.Bilantul prezentat de Victor Ciorbea la finalul mandatului de cinci ani ca avocat al Poporului se intinde pe 29 de pagini.Ciorbea vorbeste despre mai multe directii pe care le-a urmarit, dar si despre modificarile prin care a trecut institutia."In perioada mai 2014 - mai 2019, institutia Avocatul Poporului a cunoscut o crestere atat calitativa, cat si cantitativa, la nivel de structura, dar si a activitatii de aparare si promovare a drepturilor omului", a scris Victor Ciorbea in bilantul sau.Una dintre realizarile evidentiate de Victor Ciorbea este infiintarea Mecanismului National pentru Prevenirea Torturii, ca singura institutie, autonoma si independenta, cu experienta necesara pentru preluarea unui domeniu atat de sensibil precum este cel al protectiei persoanelor private de libertate in locurile de detentie."Masura isi propunea sa ajute statul roman in vederea evitarii, pe viitor, a unor critici sau recomandari cuprinse in rapoartele Subcomitetului ONU pentru prevenirea torturii si a altor pedepse sau tratamente crude (SPT) si ale Comitetului european pentru prevenirea torturii si tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP), si in mod deosebit, inbunatatirea conditiilor din camerele de detentie si apararea drepturilor si libertatilor celor in cauza", a transmis Victor Ciorbea.Potrivit acestuia, Avocatul Poporului trebuie sa viziteze un numar de 2.318 locuri de detentie: 44 centre aflate in subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor; 139 centre aflate in subordinea Ministerului Afacerilor Interne; 2.103 unitati de asistenta sociala ale Ministerului Muncii si Justitiei Sociale; 34 unitati aflate in subordinea Ministerului Sanatatii.De asemenea, Ciorbea puncteza infiintarea, in anul 2018, a domeniului pentru apararea, protectia si promovarea drepturilor copilului (Avocatul Copilului) In plus, Ciorbea mentioneaza aspecte care tin de consolidarea statutului Avocatului Poporului, adjunctilor acestuia si personalului cu functii de conducere si executie."Datele statistice pentru perioada 2014-2019, indica o crestere semnificativa a numarului de sesizari din oficiu privind cazuri de incalcare a drepturilor omului, ceea ce releva importanta pe care am alocat-o abordarii proactive a activitatii Ombudsmanului", a mai transmis Victor Ciorbea.Potrivit acestuia, in anul 2014 s-au inregistrat un numar de 56 de sesizari din oficiu, iar in 2018 au fost 371 sesizari din oficiu. De asemenea, in primele 5 luni ale anului 2019 au fost 537 sesizari din oficiu."Mi s-a reprosat ca sunt preocupat excesiv de situatia persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate. Si predecesorii mei au fost preocupati de soarta persoanelor aflate in locuri de detentie, insa nu au 'beneficiat' de o asemenea 'atentie' din partea unor institutii, care nu intotdeauna este propice activitatii Avocatului Poporului.In activitatea desfasurata in controlul de constitutionalitate,Prin posibilitatea sesizarii directe a Curtii Constitutionale de catre Avocatul Poporului nu s-a urmarit ca acesta sa fie transformat intr-un arbitru intre institutiile statului si nici sa se substituie Curtii Constitutionale sau Parlamentului.Tocmai din acest motiv, Avocatul Poporului nu trebuie sa fie obligat sa sesizeze direct Curtea Constitutionala, ci trebuie sa aiba posibilitatea de a analiza indeplinirea conditiilor de admisibilitate stabilite de lege, precum si de a aprecia asupra neconcordantei dispozitiilor legale criticate fata de prevederile Legii fundamentale", a mai transmis Victor Ciorbea.In plus, acesta a precizat ca si-a modificat conduita in legatura cu anumite sesizari, pe durata mandatului."Este adevarat ca, la inceputul mandatului meu, am urmat linia directoare trasata de predecesorii mei, in sensul de a nu sesiza Curtea Constitutionala in privinta actelor normative cu un pronuntat caracter politic sau electoral, insa am renuntat la aceasta abordare preexistenta mandatului meu, insusindu-mi criticile retinute in Raportul pentru anul 2014 (publicat in ianuarie 2015) al Mecanismului de Cooperare si Verificare (desi activitatea Avocatului Poporului nu face obiectul MCV), in care s-a atras atentia asupra faptului ca nu am contestat la Curtea Constitutionala si ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala, denumita de presa Ordonanta privind migratia primarilor", a mai transmis Victor Ciorbea.Acesta sustine ca, de multe ori, institutia a fost investita cu solicitari de sesizare a Curtii Constitutionale cu un pronuntat caracter politic."Ne-am concentrat activitatea pe solutionarea unor aspecte de neconstitutionalitate care conduc la incalcarea drepturilor unor categorii vulnerabile ale societatii: minori cu boli grave, tineri defavorizati, sportivi cu dizabilitati, persoane aflate in executarea unor pedepse privative de libertate., desfasurata prin intermediul celor sase Domenii de activitate", a mai transmis Ciorbea.Avocatul Poporului sublinieaza ca "instrumentul principal in activitatea Avocatului Poporului il constituie autoritatea lui, puterea de a admonesta si critica, constitutional si legal, activitatea autoritatilor administrative, in special, precum si suportul major al opiniei publice, mass-media si sprijinul tuturor autoritatilor publice. or,".Conform anuntului facut luni de premierul Viorica Dancila, postul de Avocat al Poporului revine ALDE, iar ulterior formatiunea a anuntat ca o propune pe Renate Weber , care nu a mai intrat in Parlamentul European, pentru ca partidul nu a atins pragul electoral. USR l-a propus pe Peter Eckstein Kovacs, fost consilier prezidential in mandatul lui Traian Basescu. Acesta este sustinut si de PNL si UDMR.PMP are propriul candidat pentru functia de Avocat al Poporului, Constantin Catalin Voinea-Mic.Parlamentul se reuneste azi in sedinta comuna pentru alegerea unui nou avocat al poporului.