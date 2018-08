Zeci de mii de romani gazati fara vina in Piata Victoriei: De ce tace Avocatul Poporului? In ce cazuri inexplicabile s-a autosesizat in 2018

"Victor, fa-te ca lucrezi!"

Nici el si nici macar unul dintre cei 6 adjuncti ai sai nu s-au sesizat cu privire la abuzurile comise de fortele de ordine la mitingul din 10 august, desi au avut de suferit numeroase persoane in varsta si copii, conform probelor video care au invadat Internetul si care sunt de netagaduit.Unul dintre cei mai vehementi militanti pentru drepturile detinutilor, Victor Ciorbea, tace malc cand e vorba despre gazarea protestatarilor in Piata Victoriei, desi peste 450 de romani au avut nevoie de ingrijiri medicale.Nu a scos niciun cuvant de empatie, nu a transmis nici macar un comunicat rece in care sa isi exprime increderea ca decidentii vinovati de traumele fizice si psihice produse unor protestatari nevinovati vor plati la un moment dat.Nici Ioan Ioan Ganfalean, adjunctul sau care este si Avocatul Copilului, nu a fost impresionat de valurile de lacrimi de pe obrajii copiilor aflati in vinerea neagra in Piata Victoriei, unde participau la un protest democratic si initial pasnic.Conform legii, Institutia Avocatul Poporului este o "".Teoretic. Practic, am vazut cu totii modul in care Victor Ciorbea a inteles in ultimii ani sa isi exercite atributiile, selectand dintre numeroasele cazuri posibile de autosesizare pe cele care ar fi fost pe placul (sau macar n-ar fi deranjat) partidele aflate la guvernare si carora le datoreaza numirea in functie.E suficient sa ne amintim doar de retincentele avute in cazul OUG 13 sau modificarii Legilor Justitiei.Un alt exemplu (extrem de simplu si cu care ar trebui sa rezoneze chiar si admiratorii majoritatii PSD-ALDE) este cel al micutei din Pitesti, care a fost pusa sa faca tumbe pe asfalt in cinstea Vioricai Dancila si a altor femei din Guvern.Cu toate ca PNL a cerut Avocatului Copilului sa se autosesizeze, in comunicatele postate in acest an pe site-ul institutiei nu exista nicio urma ca s-ar fi dat curs acestei solicitari.In schimb, uitandu-ne pe site, putem gasi multe alte situatii in care este greu de inteles de ce Victor Ciorbea si cei 6 adjuncti ai sai au decis sa se implice personal, ele parand sa intre mai degraba in responsabilitatea unor alte institutii ale statului, de exemplu Politie sau Parchet.Iata cateva dintre situatiile stranii care ne-au atras atentia:- Avocatul Poporului solicita instantei reincadrarea in functie a unei persoane destituite nelegal de la Directia Judeteana pentru Agricultura Prahova- Avocatului Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui elev din Constanta, agresat in scoala de mamele unor copii- Recomandare adresata de catre Avocatul Poporului Penitenciarului Ploiesti, dupa ancheta cu privire la incidentul in care mai multi detinuti au reclamat modul in care le-a fost efectuata perchezitia- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unei tinere din Codlea (Brasov) care acuza Inspectoratul de Jandarmi Bistrita-Nasaud ca i-a folosit o fotografie intr-un pliant- Avocatul Poporului ancheteaza comasarea a doua unitati scolare, cu posibila incalcare a unui ordin al Ministerului Educatiei Nationale- Avocatul Poporului ataca in contencios administrativ unele hotarari ale Consiliului local al Comunei Dofteana (Bacau).- Avocatul Poporului se autosesizeaza si ancheteaza cazul unei batrane de la Centrul de Recuperare Neuropsihica Zvoristea (Suceava) care a incercat sa se sinucida- Avocatul Poporului intreprinde mai multe actiuni in cazul unui cetatean care a intampinat greutati la inmatricularea unui autoturism- Avocatul Poporului se autosesizeaza in cazul unui copil de 3 ani, din Bucuresti, care a decedat dupa ce ar fi mancat shaorma- Avocatul Poporului se sesizeaza din oficiu cu privire la situatia unei femei care sustine ca a fost torturata, mutilata si umilita in arest- Avocatul Poporului se autosesizeaza in cazul unui detinut de la Penitenciarul Codlea care a solicitat ingrijiri medicale, sustinand ca a inghitit corpuri straine si medicamente- Avocatul Poporului se autosesizeaza in cazul unei batrane din Comuna Pangarati (Neamt) care locuieste in continuare in casa arsa, ramasa fara acoperis si geamuri- Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul unui barbat caruia i s-a aplicat o amenda uriasa de catre ITM, pentru ca isi construia propriul cavou cu muncitori fara acte legale- Avocatul Poporului s-a autosesizat cu privire la depistarea unui caz de tuberculoza intr-o scoala din Constanta- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui barbat care a fost nevoit sa ceara ajutor la 112 chiar din Spitalul Municipal Oradea, unde era internat- Avocatul Poporului s-a autosesizat in cazul a doi copii intoxicati cu buretiDe ce tace Avocatul Poporului? Nu stim. Carcotasii spun ca Victor Ciorbea a ajuns mai degraba avocatul Partidului caruia ii datoreaza multe.