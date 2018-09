Forumul Judecatorilor ii cere lui Victor Ciorbea sa atace la CCR ordonanta de urgenta data pentru Inspectia Judiciara

Ziare.

"Data fiind adoptarea acestui act normativ, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a adresat Avocatului Poporului, dl. Victor Ciorbea, o cerere pentru sesizarea imediata a Curtii Constitutionale, in acord cu dispozitiile art. 59 alin. (1) si art. 146 lit. a)si d) din Constitutie.Avocatul Poporului are atributia expresa de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la legi si ordonante, iar aceasta nu este limitata la protectia drepturilor omului, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, prin urmare si a angajamentelor internationale luate in acest sens de Statul roman (a se vedea Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012, CDL-AD(2012) 026, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept - Comisia de la Venetia)", se arata intr-un comunicat de presa remis joiAsociatia atrage atentia OUG incalca dispozitiile art.1 alin. (3) si (5) si ale art.133 alin. (1) si art.134 alin. (4) din Constitutia Romaniei, dar si dispozitiile art.4 alin. (2) si art.16 alin. (1)."O interventie legislativa printr-o Ordonanta de urgenta a Guvernului are ca efect nu acoperirea unei pretinse 'lacune legislative', cum se arata in preambulul ordonantei, ci, in virtutea rolului sau constitutional de garant al independentei justitiei, ceea ce ar putea contraveni literei si spiritului legii, dar si Constitutiei Romaniei, deoarece ar introduce in circuitul juridic posibilitatea exercitarii unei functii de conducere pe o perioada nedeterminata, prin prelungire automata, ca efect nediferentiat al legii, a unui mandat expirat, fara nicio posibilitate de exercitare de catre CSM a marjei de apreciere care este de esenta rolului sau constitutional", subliniaza FJR.Reactia asociatiei vine in contextul in care guvernul a adoptat miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta, care stabileste ca actualii sefi ai Inspectiei Judiciare, ale caror mandate au expirat pe 1 septembrie, pot ramane ca interimari la conducere pana la data ocuparii acestor functii in conditiile legii.Ordonanta de urgenta completeaza articolul 67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care stabileste modul in care sunt numiti Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare. Adoptarea acestei ordonante a fost ceruta insistent de Liviu Dragnea.Mandatele inspectorului sef al Inspectiei Judiciare (IJ), judecatorul Lucian Netejoru, si al inspectorului sef adjunct, procurorul Gheorghe Stan, au expirat pe 1 septembrie, iar institutia nu are in acest moment o conducere.Potrivit unor surse judiciare, proiectul de OUG a fost adoptat de Guvern fara sa aiba avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) . Este vorba de o a doua varianta de proiect de OUG, initiat de Tudorel Toader, dupa ce saptamana trecuta trimisese un alt proiect la CSM. Mass-media a dezvaluit acest proiect si care erau mizele sale.