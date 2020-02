Amenda de 20.000 de lei pentru clinica stomatologica din Pitesti, unde un copil de 4 ani a intrat in coma

Ziare.

com

"La solicitarea Ministerului Sanatatii, inspectorii sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Arges au demarat verificari la clinica stomatologica din Pitesti, acolo unde un copil de 4 ani dupa ce a primit asistenta medicala de specialitate a ajuns internat in stare grava in Spitalul Clinic de Urgenta Copii 'Grigore Alexandrescu'.Inspectorii sanitari argeseni verifica conditiile in care s-a acordat asistenta medicala copilului, respectarea protocoalelor medicale si a legislatiei in vigoare privind acordarea anesteziei, autorizatia sanitara de functionare a clinicii, conditiile igienico-sanitare din unitate", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat de presa Clinica a fost amendata cu 20.000 de lei, precizeaza ministerul."Din primele verificari, parintii s-au prezentat cu copilul in data de 10.02.2020 pentru efectuarea unui tratament stomatologic la clinica din Pitesti. Clinica stomatologica are autorizatie sanitara de functionare (ASF) eliberata de DSP Arges cu nr.170 din 28.07.2016 pentru obiectul de activitate consultatii si tratamente in specialitatile medicina dentara si ortodontie. Din ASF nu reiese ca acest cabinet ar avea in structura de functionare o sectie de ATI.Inspectorii DSP Arges au aplicat clinicii stomatologice o sanctiune in valoare de 20.000 lei pentru nerespectarea obiectului de activitate inscris in Autorizatia Sanitara de Functionare. (HG 857/2011, art.3, lit. e)", se mai arata in comunicatul MS.Ancheta este acum in derulare, concluziile urmand sa fie prezentate conducerii Ministerul Sanatatii intr-un raport cu privire la situatia existenta.Politistii argeseni efectueaza cercetari in cazul unui copil de 4 ani, transportat in coma la Bucuresti, dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Pediatrie din Pitesti. In acest caz a fost deschis un dosar penal in rem pentru vatamare corporala din culpa.A.D.