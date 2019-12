Ancheta Ministerului Sanatatii la Spitalul Floreasca, in cazul femei arse pe masa de operatie, finalizata saptamana viitoare

"Protocoalele nu au fost respectate"

", a declarat ministrul Victor Costache la iesirea de la Spitalul Floreasca.Ministrul a precizat ca la momentul vizitei sale la spital era prezenta doar o parte din echipa medicala implicata in acest caz. El a precizat ca s-a intalnit cu managerul spitalului si cu directorul medical.Victor Costache a spus ca doctorul Mircea Beuran a fost audiat de Corpul de control si de Inspectia Sanitara de Stat.Ministrul a mai precizat ca la Spitalul Floreasca "protocoalele nu au fost respectate".", a spus Victor Costache, mentionand ca astfel de cazuri "nu sunt musamalizate".Intrebat de ce directorul spitalului nu a anuntat incidentul, ministrul a spus ca Beuran "nu a putut raspunde clar".Potrivit acestuia, organele de ancheta analizeaza imaginile video din spital. "Au fost deja vizualizate de mai multe ori", a spus el, adaugand ca sala in care a fost operata femeia "arata normal" iar electrocauterul folosit "a fost ridicat de catre sectia de criminalistica".Costache a mai declarat ca in spital erau "cantitatile absolut necesare de produse dezinfectate, de toate tipurile", precizand ca dezinfectantul pentru maini, de la care femeia ar fi luat foc, nu se foloseste "niciodata" in acel tip de interventii, iar cel care a folosit acel tip de dezinfectant ar trebui sa fie tras la raspundere., a mai spus ministrul Sanatatii.