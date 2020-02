Anestezistul de la Pitesti spune ca a facut acelasi tratament la peste 400 de copii. Ministrul Sanatatii: Ce a facut e ilegal

Ziare.

De cealalta parte, insa, ministrul Sanatatii Victor Costache spune ca procedura a fost facuta ilegal si vor fi luate masuri."Tehnica folosita se cheama analogosedare, este o tehnica curenta. Am o experienta de peste 400 de copii care au efectuat tratamente stomatologice sub aceasta forma. Familia pacientului si-a dat acordul pentru aceasta tehnica.Lucrurile au decurs in mod normal pana la un moment dat, aproximativ 45 de minute de la inceperea interventiei, unde am avut un episod de bradicardie severa asociat cu scaderea saturatiei oxigenului, care au dus la un stop cardiorespirator destul de imediat. Motiv pentru care am instituit resuscitare rapida si pacientul a plecat din clinica stabilizat catre un serviciu de pediatrie de urgenta.Copilul avea nevoie de aceasta procedura care este indicata doar la pacientii cu anumite probleme. Dozele, ca de fiecare data, sunt calculate pe kilogram corp. Am reactionat in parametri profesionali", a declarat medicul anestezist Adrian Dinescu pentru Realitatea PLUS El a spus ca a fost prima oara cand a efectuat aceasta procedura pe copilul in cauza, insa fratele victimei a fost si el sedat in acest fel de doua ori.Ulterior, intr-o declaratie de presa, ministrul Sanatatii Victor Costache a precizat ca ceea ce s-a intamplat la Pitesti este ilegal, pentru ca o astfel de anestezie se face doar intr-un spatiu unde poti monitoriza pacientul si ai toate mijloacele si aparaturile sa intervii, in cazul in care apar probleme.Intrebat despre comunicatul clinicii stomatologice care spune ca peste 100 de anestezii au fost efectuate in ultimii ani fara nicio problema, Costache a spus: "e ca si cum cineva da un comunicat ca incalca legea din 2018 si acest lucru ar trebui scuzat"."Anestezia generala pe vena este o procedura care devine sigura cand este practicata la o institutie sanitara, unde exista intotdeauna riscul ca aceasta anestezie, daca nu este monitorizata, pacientul sa trebuiasca sa fie intubat rapid. Cum poti intuba un pacient intr-un cabinet de anestezie, unde nu ai un aparat, nu ai ventilator?Reactionam cu totii la cald fiind vorba de un copilas de 4 ani. In general, stiti ca nu reactionam pana nu avem toate elementele, dar avem si noi o limita", a mai spus Costache.A.S.