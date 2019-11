Cum arata datele executiei bugetului FNUS

venituri de 39,233 de miliarde de lei

cheltuieli de 39,116 miliarde de lei

2,605 miliarde lei in luna august

2,603 miliarde lei in luna septembrie

Prima provocare (...) este asigurarea unui act medical de calitate in aceste conditii dificile", a spus Raluca Turcan, vicepremier, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Sanatatii de catre Victor Costache.Proaspatul ministru a rectificat datele prezentate de premier si vicepremier si a explicat ca nu sunt bani nici macar pentru salarii.In bugetul Casei Nationale a asigurarilor erau prevazute anul acesta:Dinamica reala a celor doua capitole s-a indepartat insa tot mai mult de prognozele fostilor guvernanti, care s-au dovedit prea optimisti in privinta veniturilor si incapabili sa estimeze chiar si numai subventiile pentru salariile personalului medical.Astfel, veniturile din contributii de asigurari de sanatate au fost in primele luni de doar 24,161 de miliarde de lei, departe de tinta anuala fixata la 33,750 de miliarde lei.Ceea ce ar insemna incasari in medie de 3,2 miliarde pe luna in ultimul trimestru al anului, pentru a se ajunge la nivel optimist prognozat, in conditiile in care ele au fost de:La cheltuieli, ajunse deja la peste 30 de miliarde la sfarsitul lunii septembrie, cel mai mult s-a deviat pe componenta subventiilor pentru plata medicilor din spitalele de stat, obligatorii pentru a nu se ajunge la un nou exod al personalului.Fondurile destinate achizitionarii de bunuri (medicamente, bunuri sanitare si aparate medicale) se pot reduce, in detrimentul bolnavilor si asa cum se intampla la mai multe unitati din tara.Citeste mai multe despre Bilantul Sanatatii, la preluarea mandatului: cel mai mare deficit, generat de salariile estimate gresit pe Curs de guvernare