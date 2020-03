Costache, dupa ce si-a dat demisia: In niciun caz nu am parasit corabia in timpul furtunii. Ce spune despre testarea bucurestenilor

Ziare.

Fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, joi, ca va ramane in linia intai in lupta impotriva coronavirusului, ca medic, si ca va consilia echipa Ministerului Sanatatii daca va fi nevoie."Sunt in primul rand medic, am depus un juramant si niciodata nu abandonez si nu am abandonat un proiect. Voi ramane in linia intai in aceasta criza, deci nu abandonez aceasta criza, o voi relua ca medic si voi consilia echipa Ministerului Sanatatii de cate ori va fi nevoie si voi ramane in Bucuresti cat este nevoie", a spus Costache, intr-un interviu la Digi24.Intrebat daca decizia demisiei ii apartine sau a "fost impins" spre aceasta, fostul ministru a spus ca sunt prea putin importante aceste aspecte."Ministrii demisioneaza intr-un anumit fel, nu are rost sa intram in detalii si este prea putin important cum a fost, este important sa ne concentram asupra crizei Covid-19. In niciun caz nu am parasit corabia in timpul furtunii si raman alaturi de echipa Ministerului Sanatatii daca va fi nevoie de expertiza mea", a mai spus Victor Costache.El a vorbit si despre proiectul de testare in masa a bucurestenilor."Proiectul de testare in masa a populatiei din Bucuresti, vorbim despre strategia de succes a Coreei de Sud, de a testa cat mai multe persoane, care a fost integrata in strategia noastra. Cu cateva ore inainte ma intalnisem cu profesorul Streinu Cercel si validasem un proiect de a testa un esantion foarte mare, reprezentativ pentru intreaga populatie a Bucurestiului. Este foarte usor de inteles, e ca la un sondaj de opinie, se ia un esantion", a mai spus Costache.Acesta sustine ca proiectul i-a fost prezentat initial pe scurt si ca in momentul in care a anuntat ca toata populatia Bucurestiului va fi testata nu stia cat de mare este esantionul reprezentativ."Noi am reusit sa crestem foarte mult capacitatea de testare in Romania. Am pornit de la un singur centru de testare in ianuarie, iar in momentul de fata s-a ajuns la 29 de centre la nivel national", a declarat Costache.Dupa demisia lui Victor Costache, Nelu Tataru a fost numit in functia de ministru al Sanatatii