Fostul ministru al Sanatatii, Victor Costache, a demisionat de la Polisano

Anuntul a fost facute de directorul medical al institutiei, dr. Paul Jurgen Porr, noteaza Turnul Sfatului "Domnul doctor Costache a ales sa-si continue activitatea in alt spital, raportul de munca pe care il va avea cu noi se va incheia de la 1 mai", a declarat Porr.Porr a precizat ca toate programele pe care spitalul sibian le avea pe zona de Chirurgie Cardiovasculara si Toracica vor continua si dupa plecarea lui Costache."Continuam toate programele, vom derula in continuare si proiectele pe care le aveam pe chirurgie cardiovasculara cu alti doctori, din tara si strainatate", a subliniat Porr.Costache va lucra la Spitalul privat "Sf. Constantin" din Brasov."De luna viitoare, chirurgul Victor Costache va avea un contract individual de munca in spital", a declarat pentru Brasov TV omul de afaceri Mihai Miron, care detine spitalul.