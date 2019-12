Ministerul Sanatatii, bilant dupa doua luni de mandat: Am reusit sa salvam o generatie de specialisti

Ziare.

"Am respectat calendarul programului de guvernare. Am reusit sa salvam o generatie de specialisti prin organizarea cu succes a concursului de intrare in Rezidentiat, dar am gandit si o strategie pentru 2020 pe 6 axe prioritare cu actiuni clare pentru primele 2 cauze de mortalitate in Romania, cancerul si bolile cardiovasculare, care vizeaza dezvoltarea medicinei preventive, a infrastructurii, pastrarea resursei umane in tara si reinceperea proiectelor de cercetare medicala, domeniu ignorat, dar care poate asigura solutii concrete in tratarea pacientilor. Vrem sa deschidem sistemul sanitar si sa il regandim european", a declarat ministrul Victor Costache, citat in comunicat.Astfel, in data de 8 decembrie a fost organizat cu succes examenul de intrare in Rezidentiat, au fost urgentate etapele pentru construirea spitalelor regionale si au fost gasite solutiile pentru asigurarea salariilor personalului medical, plata restanta a concediilor medicale, decontarea la termenele legale de plata a medicamentelor si serviciilor spitalicesti, asigurandu- se astfel functionarea sistemului de sanatate, precizeaza comunicatul MS.Un numar record de tineri rezidenti (peste 7.000), au fost repartizati pe specialitati in zilele de 17, 18 si 19 decembrie. De asemenea, a modificat cadrul legal pentru liberalizarea concursului si largirea bazei de pregatire in toate unitatile acreditate, care respecta criteriile de pregatire - spitale judetene, unitati medicale private si unitati medico- militare, evidentiaza sursa citata.Mai mult, impreuna cu Ministerul Finantelor Publice, sub patronajul Primului ministru,Au fost identificate solutii pentru revizuirea taxei Clawback (CB) si actualizarea cu inflatia a bugetului pentru medicamente in ultimul trimestru al anului. MS a propus un memorandum asociatiilor producatorilor de medicamente care va fi semnat in curand, mentioneaza comunicatul.Tot in aceasta perioada s-a trecut la implementarea programelor pentru depistarea precoce (screening) a bolilor cu cea mai mare incidenta in randul populatiei (cancer de col uterin, cancer de san, colorectal si hepatite), ce beneficiaza de o finantare europeana importanta, de peste 100 milioane de euro.Impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii s-a realizat un calendar comun pentru promovarea vaccinarii in Romania. Primul pas este demararea vaccinarii gratuite antiHPV, care va demara in luna ianuarie a anului 2020., iar primele 20.000 de doze au fost distribuite directiilor de sanatate publica, impreuna cu un ghid de informare. Acordul Cadru incheiat de MS cu furnizorul pentru o perioada de 4 ani prevede ca numarul dozelor de vaccin sa poata fi suplimentat pana la 2.100.000, in functie de cerere si derularea campaniei de vaccinare.De asemenea, campania de vaccinare va fi precedata de o campanie de informare si constientizare a publicului cu privire la pericolul reprezentat de HPV si protectia oferita de vaccin, precum si de sustinere a medicilor si farmacistilor in transmiterea informatiilor clare si corecte despre vaccinarea impotriva HPV derulata de catre furnizorul de vaccin. Vaccinarea gratuita se va face incepand din luna ianuarie 2020 in cabinetele medicilor de familie la fete cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani, care au solicitat in anii 2017 si 2018 vaccinarea la medicii de familie, inclusiv cele care au trecut de aceasta varsta daca au solicitat, se afirma in comunicatul MS."Pentru anul 2020 vrem sa lansam Programul Operational pentru Sanatate, sa deschidem linii de finantare cu Banca Mondiala, BEI, BERD, cu reguli si criterii simplificate care vor asigura fonduri suplimentare pentru sistemul sanitar. Vom eficientiza programele de sanatate si vrem sa dezvoltam medicina primara si sa intarim politicile de sanatate publica", a mai spus Victor Costache, in incheierea comunicatului mentionat.