Ministrul Sanatatii a oferit explicatii si si-a cerut public scuze pentru afirmatiile legate de copiii diagnosticati cu autism

Ziare.

com

Explicatiile vin in contextul in care, intr-o conferinta de presa, ministrul Sanatatii (foto) a facut o legatura intre copiii diagnosticati cu autism si parintii lor plecati in strainatate, in conditiile in care stiintific nu se poate stabili o astfel de legatura.Invitat la Digi24, Victor Costache a spus ca afirmatiile sale au fost scoase din context si ca ele au fost facute in timp ce "explica masurile ce vor fi luate pe programele de sanatate"."Imi cer scuze daca declaratia mea a jignit aceste familii greu incercate. Pot sa va asigur ca de la inceputul lui aprilie cand va intra in vigoare noul contract cadru, solutiile vor fi benefice si reale", a subliniat ministrul.Intrebat cum a ajuns sa faca o asemenea legatura, Victor Costache a afirmat ca totul a pornit de la ceea ce i-au spus medicii de la Spitalul Socola, subliniind ca el s-a referit la sindroame "" cu autismul."In urma cu cateva saptamani am vizitat Spitalul Socola si acolo la o sectie de Psihiatrie pediatrica, unde sunt foarte multi copii internati, care au sindroame de tip 'autism-like'. Multi dintre acesti copii au fost abandonati de parintii care au plecat in strainatate si medicii de acolo mi-au povestit de o crestere a incidentei acestui fenomen. Au fost cazuri dramatice, care trebuie solutionate", a afirmat ministrul Sanatatii la Digi 24.Si Ministerul Sanatatii a transmis, marti, dupa declansarea scandalului, ca afirmatiile au fost scoase din context si gresit interpretate.C.B.