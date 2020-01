Ministrul Sanatatii da explicatii si prezinta punctul de vedere al ANI: Pot salva vieti, operez pro bono

Ziare.

com

Costache afirma ca operatiile pe care le face la spitalul Polisano din Sibiu sunt pro bono, dar, in lipsa unui contract de munca, nu ar fi putut opera legal."Referitor la informatiile prezentate de jurnalistii de la Libertatea, prin care sunt acuzat ca desi am jurat credinta poporului roman, am semnat un angajament de fidelitate fata de un angajator privat, reamintesc ca am depus si juramantul lui Hipocrat fata de pacientii romani. Ca ministru am facut toate demersurile legale pentru a ma convinge ca in timpul meu liber pot profesa. Nu e un moft, ci o necesitate. Pot salva vieti, cand nu sunt la minister.Fac acest lucru din pasiune, rupand din timpul alocat familiei mele. Si credeti-ma, e greu sa aleg: sa merg in sala de operatii sau sa stau alaturi de copiii mei. La Spitalul Polisano, asa cum am spus aseara la B1 TV, operatiile sunt pro bono, dar legea m-a obligat sa semnez un contract de munca.. Altfel, ar fi insemnat sa fac operatii in afara Legii", a scris, joi, pe Facebook, Victor Costache.Acesta afirma ca,, prezentand raspunsul primit in facsimil, pe Facebook."Va citez din documentul primit de la ANI: ''.Asadar, nu vad unde am gresit si ce anume mi se imputa in faptul ca mi-am propus sa operez in continuare. Mi cere sa-mi incetez activitatea de chirurg?!. Operatiile in sine, care in mod normal se platesc, am ales sa nu fie remunerate in cazul meu", a mai scris Costache.Costache a facut referire si la modificarile pe care le intentioneaza in sistemul sanitar."Sunt un om onest, care nu are nimic de ascuns si care munceste cu pasiune pentru a-si face treaba bine, iar activitatea mea sper ca o dovedeste oricui este de buna-credinta. Din acest motiv, nu voi accepta ca cineva sa prezume in privinta mea actiuni sau intentii reprobabile doar pentru ca un act de reforma in sistemul de sanatate deranjeaza anumite interese nedeclarate. Ii invit pe toti cei care doresc sa contribuie la dezbaterea legata de sistemul de sanatate sa o faca in mod deschis, asumat, cu argumente pe fond, tinand cont de un principiu esential:", a mai scris Costache.Libertatea.ro a relatat, joi, ca ministrul Sanatatii are un contract de munca cu Spitalul Polisano din Sibiu si a publicat un ordin de ministru care reduce dotarile necesare pentru accederea in programul "Actiunile Prioritare pentru tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut", care ar putea favoriza spitalul la care lucreaza.Deputatul PSD Daniel Suciu i-a cerut "de urgenta" demisia, insa premierul Ludovic Orban a anuntat ca nu ia in calcul o astfel de masuri in prezent.