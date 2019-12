Ministrul Sanatatii, in cazul pacientei care a ars pe masa de operatie la Floreasca: Chirurgii implicati refuza sa coopereze

Ziare.

"Ministerul Sanatatii a luat act de situatia regretabila de la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, unde o pacienta a suferit arsuri grave chiar in sala de operatie. Inca din cursul serii de ieri (vineri - n.red.), o echipa din cadrul Inspectiei Sanitare a DSP Bucuresti a demarat un control la unitatea sanitara. A fost verificat protocolul operator din data cand s-a produs interventia chirurgicala si s-au consemnat declaratiile la o parte din personalul implicat in incident", informeaza Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat de presa.Restul personalului va fi audiat, luni, intrucat la data efectuarii controlului nu a fost prezent.Daca va fi cazul, vor fi mobilizati si specialisti de la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale care sa verifice daca aparatura medicala din sala de operatii functioneaza la parametri normali si daca personalul medical a fost instruit si a luat cunostinta de modalitatea de functionare a acestor echipamente."Este regretabil ca intr-un spital de anvergura celui de la Floreasca se poate intampla un asemenea incident. Ieri seara, cand am primit informatia, am si dispus trimiterea imediata a unei echipe de control, de la Inspectia Sanitara, fiindca exista pericolul musamalizarii acestui caz. Acum, starea de sanatate a pacientei e pe primul plan si facem toate eforturile necesare pentru a o stabiliza.t, mutiland aceasta pacienta si punandu-i serios viata in pericol. Surprinzatoare este atitudinea unor chirurgi implicati in acest incident, care" a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache.Ministrul a mai spus ca, in functie de rezultatele anchetei, va fi sesizat Colegiul Medicilor si alte institutii competente."Nu vreau sa ma antepronunt, insa este vorba de un caz revoltator, in care un pacient vine cu incredere si-si pune viata in mana medicilor si ia foc pe masa de operatie", mai spune Costache.O pacienta a fost arsa pe masa de operatii la Spitalul Floreasca din Capitala, dupa ce un chirurg ar fi gresit substantele de dezinfectie, iar la contactul cu electrocauterul, pielea femeii a luat foc. Anuntul a fost facut de deputatul Emanuel Ungureanu.La putin timp dupa ce informatia a aparut in presa, Politia a inceput o ancheta