Ministrul Sanatatii s-a dus in Parlament la audieri: Sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului

Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a venit in persoana, chiar daca majoritatea colegilor sai au ales legatura telefonica. Amintim ca vineri el a fost umar la umar cu Ludovic Orban cand premierul a anuntat ca el, Guvernul, conducerea PNL, precum si majoritatea parlamentarilor se izoleaza pentru ca au intrat in contact cu Chitac.Costache a fost intrebat daca s-a testat pentru Covid-19 si i s-a atras atentia ca el trebuie sa stea 12 zile in izolare, conform formularului pe care autoritatile il dau cetatenilor sa-l completeze."Intr-adevar, trebuie actualizat formularul", a raspuns Costache.USR l-a intrebat cate teste mai sunt in Bucuresti si daca testarea din Parlament este conforma cu procedurile."Sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. Avem peste 10.000 de teste real time PCR, iar in paralel avem teste rapide, in depozite peste 50.000. La testele rapide se iau 2 picaturi de sange, mai fiabile sunt testele real time PCR, dar ele se realizeaza la indicatii epidemiologice stricte", a spus Costache.El a primit, in final, aviz negativ, la propunerea PSD, ca majoritatea colegilor sai din Guvern.