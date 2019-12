Ministrul Sanatatii se duce peste "prietenul" Citu: I-am spus ca voi fi cel mai mare cosmar al lui

Ziare.

"Niciodata nu-s multumit de bugetul pentru Sanatate. Sunt zone unde este mai mare, iar in alte zone e doar putin mai mare. Suntem la negocieri. Luni voi fi iar peste prietenul meu, ministrul de Finante. I-am spus inca de la numire ca voi fi cel mai mare cosmar al lui", a precizat ministrul Sanatatii, Victor Costache, sambata, la Iasi.El a recunoscut ca va fi un buget cu unele limite in 2020 pentru sectorul medical, dar ca isi doreste ca procentul din PIB sa creasca in anii urmatori, catre media europeana."Ok, avem bugetul cu limite pe anul asta, dar imi doresc pe 2021 sa ne apropiem de practicile europene si sa scapam de procentul de 5,6 din PIB alocat pentru Sanatate si sa ne apropiem de standardele europene. Stiti foarte bine ca media europeana este de 9 la suta", a adaugat ministrul Victor Costache.