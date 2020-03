Ministrul Sanatatii si-a dat demisia. Orban il propune pe Nelu Tataru

LIVE TEXT

In cursul acestei dimineti domnul ministru Victor Costache si-a prezentat demisia din functia de ministru al Sanatatii, din motive personale si profesionale.

Il voi propune presedintelui pentru functia de ministru al Sanatatii pe domnul Nelu Tataru.

LIVE

Ziare.

com

In locul sau, in fruntea Ministerului Sanatatii, Orban a anuntat ca il propune pe secretarul de stat Nelu Tataru."In cursul acestei dimineti domnul ministru Victor Costache si-a prezentat demisia din functia de ministru al Sanatatii, din motive personale si profesionale. Am luat act de demisia ministrului. Il voi transmite presedintelui decizia, pentru a se putea emite decretul de revocare. Ii voi propune presedintelui pentru functia de ministru al Sanatatii pe domnul Nelu Tataru", a anuntat Ludovic Orban.Premierul a precizat ca regreta demisia ministrului Sanatatii, dar o intelege."Aproximativ 5 luni de zile, Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care il conduc. Am facut echipa si impreuna am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru. Pe de alta parte, o inteleg si ii multumesc pentru buna colaborare", a adaugat Orban.Miercuri, Costache a anuntat ca a pregatit un protocol, cu profesorul Adrian Streinu-Cercel, pentru un program inovativ prin care sa fie testati pentru coronavirus toti cetatenii din Bucuresti, cu echipe mobile de testare, care vor merge din usa in usa."Am avizat un parteneriat si un program care va demara rapid. Vrem sa se testeze toata populatia Bucurestiului printr-o serie de echipe care vor merge door to door (din usa in usa- n.red.), dupa modelul Coreei de Sud. Este foarte important sa facem milioane de teste", a spus Costache.Initiativa sa a starnit insa foarte multe critici, numeroase voci afirmand ca prioritate la testare ar trebui sa o aiba cadrele medicale si locuitorii din Suceava, unde s-au inregistrat pana acum cele mai multe decese Am luat act de demisia ministrului. Ii voi transmite presedintelui Klaus Iohannis decizia, pentru a se putea emite decretul de revocare.- Aproximativ 5 luni de zile Victor Costache a facut parte din Guvernul pe care il conduc. Am facut echipa si impreuna am luat o serie de decizii importante, benefice pentru sistemul medical. Regret demisia domnului ministru. Pe de alta parte, o inteleg si ii multumesc pentru buna colaborare.Nelu Tataru se afla la Suceava, l-am sunat si l-am informat, urmand sa revina in Bucuresti.- Ramanem concentrati pe toate obiectivele stabilite. Cresterea vitezei de derulare a anchetelor, intarirea DSP-urilor, respectarea regulilor de carantina si izolare, efectuarea tuturor operatiunilor la timp.- Institutul National de Sanatate Publica, in baza recomandarilor Comisiei Europene, a instituit un sistem de diagnosticare, stabilind prioritatile. Toate prioritatile raman valabile.- Continuam diagnostigarea, respectand recomandarile de la nivel european si international. Urmarim procurarea de urgenta a materialelor pentru protejarea medicilor.- Punem in practica, in continuare, planul de pregatire a spitalelor pentru tratarea pacientilor infectati. Gradual, pregatim toate spitalele, pentru momentul in care trebuie sa intre in dispozitivul de tratare.- Ii asigur pe romani ca ne facem datoria cu devotament, avem ca principal obiectiv salvarea vietilor.*************