Ministrul Sanatatii si un secretar de stat opereaza la spitale private. Costache acuza fake news si ameninta cu instanta

Costache vrea sa dea Libertatea in judecata: Este cel mai mare fake news

Ziare.

com

Astfel, ministrul Sanatatii opereaza la spitalul Polisano Sibiu, iar chirurgul Moldovan la Spitalul Sanador, dezvaluie jurnalistii de la Libertatea "Vine la Sanador zilnic, incepand cu orele 16, si-a schimbat programul", a declarat Carmen Chiotea, director de marketing la Sanador, despre cum isi desfasoara activitatea secretarul de stat.Conform documentelor prezentate de sursa citata, Costache a semnat contractul cu Polisano pe 7 noiembrie 2019, la trei zile dupa instalarea Guvernului Orban. Conform contractului, acesta lucreaza "10 ore/saptamana, inegal in afara orelor de program ale angajatului din cadrul Ministerului Sanatatii", iar pentru asta ministrul ar primi 20.512 lei brut pe luna.Totusi, ministrul sustine ca ANI i-a permis aceasta colaborare si ca o face gratuit."Timpul liber imi apartine si sunt medic, fac o chirurgie complexa, si sunt cazuri complexe - centrul din Sibiu este singurul centru din regiune. Toate interventiile sunt facute la cererea pacientilor, in timpul liber si totul este foarte bine statuat de catre ANI care mi-a permis acest lucru", a spus ministrul Sanatatii, miercuri seara, la B1 TV.Intrebat daca ar fi dispus sa opereze intr-un spital public, Costache a spus ca planuise sa intre in operatie in urma cu trei saptamani la Spitalul "Marie Curie" din Bucuresti, insa nu a mai participat la operatie, deoarece a intervenit o sedinta de guvern."Am ajutat acum trei saptamani echipa de la 'Marie Curie', am trimis colegii mei, era planuit sa intru in operatie, numai ca a intervenit o sedinta de guvern", a adaugat Costache.O problema evidentiata de jurnalistii de la Libertatea se refera la faptul ca aceasta clinica la care opereaza Costache ar beneficia de schimbarile la legea sanatatii promovate chiar de el, ca ministru al Sanatatii. De aceste schimbari ar beneficia si spitalul la care lucreaza Moldovan si inca un spital privat, Clinica Monza din Bucuresti.Noile prevederi se refera la Actiunile Prioritare, o forma de finantare pentru "pacientii critici din sectiile ATI adulti/copii si terapie intensiva nou-nascuti, finantand costurile specifice pentru tratamentul acestor pacienti care nu pot fi acoperite din fondurile obtinute pe baza contractelor cu casele de asigurari".Miercuri, ministrul a precizat "este garantat" ca nu vor fi inchise spitale publice dupa modificarea Legii sanatatii.Costache sustine ca nu are sens acuzatia ca se vor inchide spitale publice prin ducerea unor pacienti critici in spitale private, deoarece atunci cand un pacient sufera un infarct nu alege unitatea sanitara, ci merge la cea mai apropiata unitate."Evident nu are sens, atunci cand faceti un infarct nu alegeti unde sa mergeti, veti fi dus catre unitatea sanitara care este de garda in ziua respectiva. Sa luam Bucurestiul, in fiecare zi este de garda alt centru de infarct, care sunt supraaglomerate si, consultandu-ne cu profesionistii din sistem, aducerea inca a unuia, doua sau trei centre pentru circuitul de infarct nu poate fi decat benefica.Problema si mai mare este la nivel national, unde sunt judete intregi fara centre de infarct. Modificarea legislativa nu poate decat sa deschida dezvoltarea de noi centre", a explicat Victor Costache, citat de Agerpres.Dupa dezvaluirile de joi din Libertatea, ministrul a anuntat ca o sa ii dea in judecata pe jurnalisti."Este o campanie dusa de comunistoizii care vor sa blocheze reforma Sanatatii. Cand am reformat rezidentiatul a fost o campanie in alt ziar, i-am dat atunci in judecata, la fel o sa-i dam si pe astia in judecata. Trebuie sa intru intr-o sedinta, la revedere", a declarat ministrul pentru Evenimentul Zilei.De asemenea, joi dupa amiaza, ministrul a transmis ca este falsa informatia conform careia Polisano si Monza s-ar afla pe lista spitalelor care participa la un program national.Costache a afirmat ca "probabil s-a falsificat un draft" (de ordin - n.red.). Ministrul Sanatatii a spus ca este usor de verificat, avand in vedere ca ordinul a aparut pe 10 ianuarie in Monitorul Oficial."Este cel mai mare fake news. Chiar am adus ordinul de ministru care poate fi consultat pe site. Ordinul din 10 ianuarie 2020. Vedeti ca nu exista nici Monza, nici Spitalul Polisano. Acuzatia a aparut in aceasta dimineata si vom fi foarte transparenti si vom pune totul pe site. Este un ordin aparut deja.Probabil s-a falsificat vreun draft, este usor de facut, dar vedeti, suntem in 30 ianuarie, nu am fi putut corecta acum ce este publicat in Monitorul Oficial pe 10 ianuarie 2020. Este o gluma ridicola in cadrul acestei campanii de fake news. Vedeti toate energiile negative pe care le declanseaza un program onest de europenizare a sistemului sanitar", a declarat Costache pentru Adevarul.Amintim ca Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de OUG care prevede modificarea Legii privind reforma in sanatate, in sensul in care programele nationale de sanatate - finantate de stat - vor putea fi derulate "unitar" de catre furnizori publici si privati.Potrivit "Notei de fundamentare" a documentului, in prezent, "programele nationale de sanatate curative au drept scop asigurarea tratamentului specific in cazul bolilor cu impact major asupra sanatatii publice, altele decat TBC si HIV/SIDA si transplant de organe, tesuturi si celule"."In cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, implementarea programelor nationale de sanatate se realizeaza prin unitati de specialitate, respectiv institutii publice, furnizori publici de servicii medicale, precum si furnizori privati de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedeaza capacitatii furnizorilor publici de servicii medicale, selectate in baza criteriilor aprobate in normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate", se arata in documnt.OUG propune ca "serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, sa se deruleze in mod unitar atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati, in mod similar cu reglementarea privind furnizorii privati de medicamente si dispozitive medicale"."Astfel, se asigura accesul imediat al pacientilor la tratament in cadrul programelor nationale de sanatate curative si, functie de optiunea acestora, prin furnizorii care sunt autorizati si evaluati si care au incheiat contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate", se mai arata in Nota de fundamentare.Proiectul este in dezbatere publica pana in 28 februarie, conform News.ro.