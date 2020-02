Ministrul Sanatatii spune ca e inchisa clinica din Pitesti unde un copil de 4 ani a intrat in coma. Presa l-a contrazis

Ziare.

El a subliniat ca exista o ancheta in curs in acest caz, iar Directia de Sanatate Publica a inchis activitatea clinicii respective."Acolo este o ancheta in curs si Ministerul Sanatatii a luat masuri ferme, iar DSP a inchis activitatea clinicii respective", a spus Costache, intr-o conferinta de presa. Dupa ce jurnalistii i-au atras atentia ca acea clinica isi desfasoara in continuare activitatea, ministrul a precizat ca va verifica daca este adevarat.Victor Costache a spus, din nou, ca substanta cu care a fost anesteziat copilul se poate folosi exclusiv in spital."Este evident ca anestezia generala nu se poate practica decat in conditiile prevazute legal, nu poti administra medicamente in acest fel. Dar asteptam concluziile anchetei. Substanta se foloseste exclusiv intra-spitalicesc, nu putem folosi intr-un cabinet stomatologic fara sistem de monitorizare, fara toate circuitele substante de acest tip", a afirmat ministrul.Intrebat cum ar trebui sa fie pedepsit medicul anestezist, ministrul Sanatatii a explicat ca aceste decizii vor fi luate de Colegiul Medicilor si Parchet."Acolo au fost probleme mari pe care le va evidentia ancheta. (...) Practic, acolo a fost un derapaj al unui medic, nu vreau sa ma antepronunt, ca nu este corect. (...) Concluziile le vor stabili Colegiul Medicilor si Parchetul", a mai spus ministrul.Un copil de 4 ani, a fost transportat in coma la Bucuresti, dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic Ulterior, starea copilului s-a agravat intrand in moarte cerebrala "Copilul respira doar sustinut de aparate si este in moarte cerebrala", conform medicilor de la Spitalul "Grigore Alexandrescu".Directia de Sanatate Publica (DSP) Arges a facut verificari la cabinetul stomatologic din Pitesti, clinica fiind amendata cu 20.000 de lei