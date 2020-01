Ministrul Sanatatii: Suntem singura tara din Europa care mai discuta despre introducerea vaccinarii impotriva HPV

Ziare.

El a precizat ca Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrea sa extinda campania atat pentru aceasta categorie de varsta, cat si pentru alte categorii de varsta."Suntem singura tara din Europa care mai discutam despre introducerea vaccinarii impotriva HPV. Ministerul Sanatatii a reluat campania de vaccinare impotriva acestui virus, doar pentru fetele parintilor care au cerut acest lucru si vrem sa extindem campania atat pentru aceasta categorie de varsta, cat si pentru alte categorii de varsta. Dupa derapajul de acum 11 ani care a aruncat o umbra asupra vaccinarii antiHPV, vrem sa transformam actuala campanie intr-un succes.Echipa Ministerului Sanatatii sustine vaccinarea si urmarim adoptarea masurilor care sa creasca acoperirea vaccinala pentru tot programul national", a declarat Victor Costache, la un seminar de lucru desfasurat joi, la care au participat specialisti romani si straini, pacienti, medici de familie pentru pregatirea unui plan de actiune in vederea informarii si educarii populatiei cu privire la vaccinarea impotriva HPV, dar si in vaccinare in general.Ministerul Sanatatii a distribuit in teritoriu primele 20.000 de doze pentru reluarea vaccinarii antiHPV. Vaccinarea gratuita se face incepand din aceasta luna in cabinetele medicilor de familie, la fetele cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani pentru care parintii au solicitat in anii 2017 si 2018 vaccinarea, inclusiv cele care au trecut de aceasta varsta, daca au solicitat.Conform Acordul Cadru incheiat de Ministerul Sanatatii cu furnizorul pentru o perioada de 4 ani, pot fi achizitionate pana la 2.100.000 de doze pentru extinderea campaniei."Ministerul Sanatatii face apel la parinti sa solicite informatii medicilor de familie. De asemenea, medicii de familie trebuie sa se informeze transparent si corect catre parintii cu privire la vaccinarea antiHPV", se arata intru-un comunicat al institutiei.