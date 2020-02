Ministrul Sanatatii: Avem prea multi pacienti in prea putine spitale. Oamenii mor inutil

Ziare.

Victor Costache nu a dat insa prea multe explicatii privind ordonanta de urgenta, dar a precizat ca in momentul de fata exista prea putine spitale de stat si prea multi pacienti si din aceasta cauza un pacient din doi mor (sic) "inutil"."Statul este excedat pe toate domeniile, dupa cum ne-a semnalat si UE. Un pacient din doi, in Romania, mor in spitalele noastre inutil. Avem prea multi pacienti in prea putine spitale", a spus ministrul Sanatatii.Potrivit acestuia, primele spitale regionale vor fi gata abia peste 7 ani si pana atunci trebuie folosite toate spitalele din tara in interesul pacientului."Primele spitale regionale vor fi construite in 2027 la Iasi, Cluj si Craiova. Ce facem in restul tarii? Trebuie sa modernizam spitalele publice pe care le avem, dar si aici sunt proceduri care dureaza ani de zile. Pana ne modernizam spitale si construim spitalele noi, haideti sa folosim spitalele pe care le avem in interesul pacientilor", a spus Costache.Ministrul Sanatatii a mai afirmat ca programele nationale de sanatate au primit mai multi bani pentru actiunile prioritare si pentru programele derulate de CNAS."Bugetul a fost suplimentat cu 40-50% pentru actiunile prioritare, iar pentru programele nationale ale Casei Nationale de Sanatate s-au dat in plus 300 de milioane de lei", a completat Costache.Guvernul a adoptat, saptamana trecuta, o ordonanta de urgenta privind reforma in sanatate , prin care serviciile medicale din cadrul programelor nationale de sanatate curative, care sunt suportate din Fondul unic de Asigurari Sociale, se pot derula atat prin furnizori publici, cat si prin furnizori privati.Dupa ce OUG a fost criticata aspru de Opozitie, ministrul Sanatatii a explicat ca pacientii nu vor plati nimic daca vor alege sa se trateze intr-un spital privat sau intr-unul de stat, numarul vietilor salvate va fi in crestere, iar pacientii in stare critica vor avea sansa sa beneficieze mai repede de interventiile de care au nevoie in cel mai apropiat spital, fie ca e de stat sau privat.Momentan nu se stie ce contine OUG pe sanatate. Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca ordonanta a fost publicata azi in Monitorul Oficial insa deocamdata ea nu se afla in MO.