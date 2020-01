Ministrul Sanatatii vine cu precizari dupa ce a legat migratia romanilor de autismul copiilor

Ziare.

"Din pacate, datorita (sic!) acestui fenomen tipic Romaniei, a plecarilor persoanelor active in strainatate, avem din ce in ce mai multe cazuri de autism. Este o corelare intre aceasta afectiune si timpul care este petrecut de parinti cu copiii la varsta frageda", a spus luni Victor Costache, intr-o conferinta de presa.El a fost dur criticat ca stigmatizeaza parintii si copiii aflati intr-o astfel de situatie si ca face declaratii fara nicio baza stiintifica, avand in vedere ca autismul este o tulburare neurobiologica.Marti, Costache, printr-un comunicat remis de Ministerul Sanatatii, spune ca declaratiile i-au fost scoase din context."Este regretabil ca declaratiile ministrului Sanatatii, Victor Costache, privind asigurarea terapiilor pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist au fost scoase din context si folosite in lupta politica.Sanatatea nu trebuie sa fie tarata in jocul politic, cu atat mai putin copiii cu anumite afectiuni si parintii acestora.Pentru o corecta informare a publicului, a parintilor care au copii cu tulburari din spectrul autist, precizam ca ministrul Sanatatii a explicat prevederile noilor modificari legislative care urmeaza a fi luate si care vin in sprijinul acestor persoane.Astfel, pentru prima data sunt create premisele existentei unui program dedicat persoanelor cu tulburari din spectrul autist, asa cum a fost solicitat si de reprezentantii pacientilor, care vor conduce la o monitorizare directa a serviciilor specifice acordate si la asigurarea unui numar de 5 ore pe saptamana de terapie aplicata, ca activitate conexa actului medical", este comunicatul remisde Ministerul Sanatatii.Documentul nu retracteaza insa in niciun fel afirmatia conform careia "este o corelare intre aceasta afectiune (autismul - n.red.) si timpul care este petrecut de parinti cu copiii la varsta frageda".