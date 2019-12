Ministrul Sanatatii vrea sa debirocratizeze sistemul medical: Am luptat sase luni sa-mi echivalez diplomele europene

Ziare.

Intrebat intr-o conferinta de presa la Iasi ce va face in cazul absolventilor de Medicina care pleaca in strainatate, dar la revenirea in tara nu li se recunoaste rezidentiatul facut in Europa, ministrul Victor Costache a raspuns ca "aceste derapaje nu mai trebuie permise".Costache a dat exemplul sau, spunand ca a lucrat 12 ani in Franta, a facut rezidentatul la Toulouse si Grenoble, apoi a revenit in Romania unde a urmat o "batalie" de sase luni pentru echivalarea unor diplome."Am revenit in Romania in 2013, in conditiile in care am absolvit UMF-ul in 1999 la Iasi. Din 2001 lucrasem in Franta, unde am facut rezidentiatul in institutii prestigioase din Toulouse si Grenoble. Am fost apoi medic specialist si medic primar. M-am intors in tara cu diploma de specialist si a urmat o batalie de sase luni pentru a reusi sa-mi echivalez niste diplome europene.Imi doresc ca aceste lucruri sa nu se mai repete, vreau o descentralizate a acestui fenomen. Am cazut de acord cu rectorii sa descentralizam tot parcursul birocratic al rezidentului. Nu vom inventa nimic, ci vom prelua modele europene care functioneaza deja", a afirmat ministrul Victor Costache.El a precizat ca in cei 12 ani cat a lucrat in Franta nu a fost nevoit sa ajunga vreodata la Ministerul Sanatatii, pentru a prezenta diverse documente."Vreau ca si la noi aceasta birocratie, care indeparteaza tinerii de sistemul medical romanesc, sa dispara", a spus ministrul Victor Costache.Intrebat despre suplimentarea numarului de locuri pentru rezidentii care au promovat concursul organizat in 8 decembrie, ministrul Sanatatii a spus ca nu se va proceda la fel ca anul trecut, cand cele mai multe locuri suplimentare au fost in domeniul medicinei de familie."Vom incerca sa nu repetam greselile de anul trecut si va spun ca am si reusit asta, adica sa nu inghesuim cifra suplimentara de tineri care au promovat rezidentiatul in medicina de familie. De aceea am dat si ordonanta de urgenta. Avem un deficit de specialisti si era firesc sa gasim o solutie pentru acesti tineri", a afirmat ministrul Sanatatii, Victor Costache.