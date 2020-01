Orban, despre situatia ministrului Sanatatii: Opereaza in weekend, pentru ca il vor pacientii. Nu e conflict de interese!

Ziare.

"Nu vad niciun conflict de interese. Domnul ministru a consultat ANI si a existat raspuns ca nu exista conflict de interese. Pana cand ANI nu se pronunta in acest sens, inseamna ca nu exista conflict de interese. Atata timp cat nu exista lucruri foarte clare care intr-adevar sa duca la o asflel de decizie, cum sa iau in calcul asa ceva (demiterea ministrului - n.red.)?", a declarat Orban.Premierul a subliniat ca ministrul Sanatatii opereaza la clinica privata Polisano doar in weekend si a luat aceasta decizie fiind solicitat de pacienti."Domnul ministru opereaza sambata si duminica. In loc sa se duca in vacante, la munte, opereaza, pentru ca este un medic renumit, este cautat de pacienti, pacienii isi exprima solicitarea de a fi operati de el. Pentru a putea opera era necesar un contract, nu putea sa opereze fara contract", a precizat prim-ministrul.Potrivit Libertatea , Victor Costache, ministrul Sanatatii, si Horatiu Moldovan, secretar de stat, continua sa lucreze ca medici la doua spitale private si dupa ce au ajuns in functii de demnitate publica.Astfel, ministrul Sanatatii opereaza la spitalul Polisano Sibiu, iar chirurgul Moldovan la Spitalul Sanador.Conform documentelor prezentate de sursa citata, Costache a semnat contractul cu Polisano pe 7 noiembrie 2019, la trei zile dupa instalarea Guvernului Orban. Conform contractului, acesta lucreaza "10 ore/saptamana, inegal in afara orelor de program ale angajatului din cadrul Ministerului Sanatatii", iar pentru asta ministrul ar primi 20.512 lei brut pe luna.Totusi, ministrul sustine ca ANI i-a permis aceasta colaborare si ca o face gratuit."Timpul liber imi apartine si sunt medic, fac o chirurgie complexa, si sunt cazuri complexe - centrul din Sibiu este singurul centru din regiune. Toate interventiile sunt facute la cererea pacientilor, in timpul liber si totul este foarte bine statuat de catre ANI care mi-a permis acest lucru", a spus ministrul Sanatatii, miercuri seara, la B1 TV.Intrebat daca ar fi dispus sa opereze intr-un spital public, Costache a spus ca planuise sa intre in operatie in urma cu trei saptamani la Spitalul "Marie Curie" din Bucuresti, insa nu a mai participat la operatie, deoarece a intervenit o sedinta de guvern.