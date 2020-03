Orban explica de ce a venit in parlament Victor Costache: Nu avea nicio obligatie sa fie izolat

Ziare.

"Eu ma aflu in izolare pentru ca in cadrul anchetei epidemilogice am fost considerat contact, persoana cu care a intrat in contact si care este expus riscului de contaminare.Victor Costache si ceilalti ministri care au fost prezenti fizic la audieri, Monica Anisie, Bogdan Aurescu, nu au fost in cadrul anchetei epidemiologice considerati ca persoane cu care a intrat in contact (senatorul PNL Vergil Chitac, depistat pozitiv cu COVID 19 - n.red.).Victor Costache nu a participat la reuniunea Biroului Politic National la care a fost prezent (Vergil Chitac n.r.) si nu a avut nicio intalnire, nicio legatura cu senatorul Chitac. Ca atare, nu avea nicio obligatie sa fie izolat si asta a fost practic un joc politic pe care nu vreau sa-l iau in calcul in momentul de fata", a precizat Ludovic Orban, duminica, intr-o conferinta de presa online.Premierul a fost intrebat de ce ministrul Sanatatii, Victor Costache, ar fi incalcat procedura de autoizolare si s-a prezentat la Parlament pentru a fi audiat de comisiile de specialitate.De asemenea, seful Executivului a fost chestionat daca senatorul Vergil Chitac va fi sanctionat pentru ca "a refuzat izoleta" in momentul in care a fost preluat de un echipaj medical."In ceea ce priveste nedeplasarea domnului Chitac in izoleta, cu siguranta trebuie cercetate imprejurarile in care nu a folosit izoleta si, daca se va considera ca a incalcat reglementarile, legea se aplica oricarei persoane, nimeni nu este mai presus de lege.Sigur ca trebuie efectuata o cercetare in acest caz, care au fost motivele, conditiile si sa se ia masurile care se impun", a spus Orban.