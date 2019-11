Premierul Orban anunta ca nu sunt bani suficienti pentru programele de sanatate si nici pentru salarii

Sorina Pintea: Declaratia e hazardata

Liderul Sanitas Bucuresti: E doar o declaratie politica

"In mod clar, rezultatul la rectificare va fi o evaluare a necesitatilor care vor fi identificate de domnul ministru impreuna cu echipa sa, inca nu va putem da o cifra, cert este ca nu sunt bani suficienti pentru a incheia anul nici pe programe de sanatate, nici in ceea ce priveste bugetul Casei. Nici pentru salarii nu exista bani", a declarat Ludovic Orban, intrebat de cati bani are nevoie Ministerul Sanatatii la rectificare.La randul sau, ministrul Sanatatii, Victor Costache, l-a completat pe Orban si a precizat ca exista un deficit de "aproximativ 4 miliarde de lei".Victor Costache si-a preluat azi mandatul de ministru al Sanatatii, in prezenta lui Ludovic Orban si a vicepremierului Raluca Turcan.In replica, fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca afirmatia lui Orban este hazardata si nu este cazul sa fie introdusa panica in sistem.Mai mult, Pintea spune ca aceasta lipsa de bani este de ani de zile, pentru ca nu exista o predictibilitate cu privire la cati bolnavi vor fi in plus in fiecare an."E o declaratie hazardata. Nu e cazul sa inducem panica in sistem. Asta se intampla de ani de zile. Tocmai pentru ca nu exista o predictibilitate cu privire la cati bolnavi avem in plus in fiecare an.Sistemul de sanatate are o particularitate. In sensul ca banii din sistemul de sanatate nu asigura doar plata salariilor. Ci si plata programelor nationale de sanatate, asigura plata medicilor de familie. Rectificarea este un proces firesc.Pentru ca bugetul anual este unul estimativ. Sa ne aducem aminte ca au fost introduse noi molecule, au fost create noi programe de sanatate, au intrat noi pacienti. De aceea, in fiecare an, rectificarea echilibreaza aceste sume.Din pacate, criza politica a blocat ceea ce trebuia sa se intample firesc si eu sper ca acest guvern si domnul Orban e constient ca sistemul nu are sume fixe, asta pentru ca oamenii se imbolnavesc. Intra in programe, se introduc molecule noi", a spus Sorina Pintea, la Antena3.La randul sau, presedintele Federatiei Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu, spune ca niciun spital nu s-a plans ca nu ar avea buget si ca nu intelege cum a constatat Ludovic Orban, la trei zile de la instalarea Guvernului, ca nu sunt fonduri."Din cate stiu eu, legislatia nu poate fi modificata anul acesta, astfel incat sa nu fie platite salariile. Este clar ca o parte din salarii vin din contractele cu Casa de Asigurari si ele trebuie respectate, iar maririle de salariu provenite in ultimii ani provin din act aditional de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, deci si acelea trebuie acordate.In rest,, repet, din moment ce informatia nu am avut-o pana astazi (joi - n.red.)", a spus Husanu, pentru Mediafax.Potrivit acestuia, in ultimii ani, in lunile noiembrie-decembrie, toate guvernele au spus ca nu sunt bani, dar in cele din urma s-au gasit resurse."Din istoricul ultimilor ani, mereu in luna noiembrie-decembrie toate guvernele ne-au spus ca nu sunt bani si cu toate astea s-au gasit bani de salarii.", a mai spus Husanu.Totusi, desi liderul Sanitas spune ca nu s-a plans niciun spital ca nu sunt fonduri, angajatii Spitalului Judetean din Craiova protesteaza, joi dimineata, fiind nemultumiti tocmai de situatia financiara a unitatii spitalicesti Acestia sustin ca spitalul se afla intr-o adevarata criza financiara si, astfel, este imposibila asigurarea necesarului pentru continuarea activitatii.