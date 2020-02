Replica ministrului Sanatatii: La domnul Ponta a functionat un reflex pavlovian. S-a aprins beculetul rosu!

Scandalul OUG din Sanatate

Ziare.

com

"Ar trebui sa avem un pact pentru sanatate, sa nu introducem sanatatea in domeniul luptei politice. Un exemplu tipic este domnul Ponta. Domnul Ponta a introdus chiar el spitalele private in programele nationale de sanatate. Aceasta norma legislativa a fost emisa de Guvernul Ponta, in timp ce ministru al Sanatatii era domnul Banicioiu.Din pacate, suntem intr-un an electoral, urmeaza alegerile, iar la domnul Ponta a functionat un reflex pavlovian. S-a aprins beculetul rosu, a inceput o reforma a sanatatii, domnia sa a asociat acest bec rosu cu posibilitatea de a deveni prim-ministru, si-a adus aminte acum zece ani (de fapt, in 2011-2012) cand a fost o reforma in sanatate si, manipuland opinia publica, a ajuns prim-ministru si atunci are exact aceeasi strategie, nici nu are rost sa comentam", a declarat Costache, miercuri seara, la Romania TV.Ministrul face referire la momentul in care, in ianuarie 2012, au avut loc in Romania o serie de proteste de strada la adresa unor reforme din sanatate propuse de Guvernul Boc. Ca urmare a revoltei, Boc a demisionat. A urmat un foarte scurt mandat al Guvernului Ungureanu si in primvara lui 2012 Victor Ponta a fost desemnat premier.Guvernul a adoptat acum o saptamana, in ultima sedinta dinainte sa fie demis, o ordonanta de urgenta privind accesul pacientilor la servicii medicale indiferent de furnizori, publici sau privati. Aceasta a aparut abia miercuri seara in Monitorul Oficial Din cauza acestei OUG, Victor Ponta a decis saptamana trecuta sa voteze motiunea de cenzura Intr-un interviu acordat Ziare.com , el a explicat si de ce."Ordinul cu un singur angiograf, nu doua, se aplica doar pentru Polisano, unde lucreaza dl ministru. Restul au cate doua angiografe. Polisano e in insolventa sub conducerea inteleapta a lui Remus Borza, consilierul tuturor premierilor, intai Dancila, acum Orban.(...) Si eu ma duc la privat. Dar sistemele private se adreseza la maximum 10-15% din populatie, cu venituri peste medie. Ceilalti raman la sistemul public pe care incerci sa-l imbunatatesti. Ideea de a distruge sistemul public nu a cerut-o nici sistemul privat.In momentul in care de la 2.000 de euro o operatie pe cord o duci la 10.000, fara sa maresti contribuiile de sanatate de 5 ori, in loc de 5.000 de operatii faci doar 1.000. Restul de 4.000 mor acasa. Daca spui apendicita la stat e 2.000, apendicita la privat e 2.000 plus 5.000 din buzunar ...Banii raman aceiasi, doar ca-i imparti si la spitale publice si la spitale private, iar la cele private intri doar daca ai capacitatea sa platesti diferenta.Si aici s-a incurcat Guvernul: a interzis coplata. De aceea, nici spitalele private nu mai vor: ori coplata, ori mariti tariful! Si daca maresti tariful, in loc de 5 bolnavi vei trata doar unul. Iar ceilalti 4 ori au bani sa plateasca, ori mor.(...) Daca dl Costache mareste toate tarifele si la stat, si la privat, nu vor mai fi bani pentru toti bolnavii, daca nu cumva nu vor fi marite si contributiile de sanatate. Iar medicii se vor muta la privat", sustine Victor Ponta.