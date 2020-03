Scandal cu roboti Star Wars, cercuri de influenta si "beciul domnesc" la audierea lui Victor Costache (Video)

Conspiratii, beciul domnesc, cercuri de influenta si robotii din Star Wars

Medicamente blocate si numiri controversate

Ziare.

com

In final, Costache a primit aviz negativ cu doar 7 voturi pentru, 20 impotriva si o abtinere. Este al doilea aviz negativ pentru Victor Costache, care a primit unda verde in Parlament doar la prima audiere, cand a fost instalat primul Guvern Ludovic Orban Ungureanu a atins in interviul sau puncte precum esecul schimbarii managerilor de spital, considerand ca, in ce priveste numirile sau destituirile pe criterii politice " PNL si PSD sunt cam aceeasi mizeri"."Ati incercat sa schimbati vreo 2 manageri, n-a iesit decat unul. Pentru Cluj la dl Susca (Petru Susca, managerul Spitalului Judetean din Cluj, n.red.) au intervenit penelistii, inclusiv deputati, unul dintre ei e la masa aici, pentru altii au intervenit pesedistii. La Spitalul Universitar controlul nu e gata nici azi", a fost prima intrebare pusa de deputatul USR."Cred ca ati citit programul de guvernare al PNL. Noi schimbam manageri de spital daca e cazul, am avut 4 astfel de situatii, in care s-a procedat schimbarea directorilor de spitale, dupa controlul Corpului de Control, conform legii.O sa fac pe YouTube un 'how to change a hospital manager' (cum sa schimbi un manager de spital, n.red.), ca sa va uitati. Sunt niste pasi si sunt shimbati cei care trebuie sa fie schimbati si au facut nereguli grave", i-a raspuns ministrul Sanatatii O alta intrebare care i-a fost pusa de Ungureanu a fost legata de posibilitatea ca oameni din minister sa faca lobby pentru diverse companii in contextul luptei cu coronavirusul."Ce e mai rau, in contextul asta trist si dramatic cand avem la stiri un ministru izolat de coronavirus la beciul domnesc de DNA (referire la arestarea preventiva a Sorinei Pintea, n.red.), trist e ca sunt oameni care incearca sa profite de aceasta epidemie si ajung la dvs in birou.O sa va rog sa-mi confirmati daca este adevarat ca prin dna Mihaela Constantin, sefa de cabinet care este in spatele dvs... data trecuta ati venit cu dna Bumbac de la PSD (Georgeta Bumbac, secretar de stat in MS din 2011, n.red.)... sa-mi spuneti daca o firma care vinde roboti pentru a dezinfecta cu ozon suprafete a fost introdusa la dvs in birou de dna Constantin si daca ne puteti spune cum se cheama firma? S-ar putea sa fie doar o rautate a unor pesedisti care dau in gat penelisti prin minister, stiti cum e, acolo e ca la balamuc", a intrebat deputatul USR."Dl Ungureanu, hai sa pastram aceste discutii la nivelul unei audieri in comisii. Inteleg ca vine campania, dar sa lasam sloganurile cu PNL si PSD in alt context. Lipim afise, daca vreti. Referitor la intrebari, traiti intr-o mare teorie a conspiratiei. Intrebarea cu robotii... lansarea Star Wars a fost in decembrie, va reamintesc.Suntem in aceasta epidemie cu coronavirus care a afectat si teritoriul nostru si tin minte intr-adevar ca acum 2 saptamani m-am intalnit cu cineva care s-a prezentat ca om de stiinta american si care a prezentat aceasta solutie, care e deja achizitionata de mai multe spitale din Romania. O sa verific pe agenda, dar cu siguranta nu prin dna Constantin a venit, ci din exterior.Dna Constantin e sefa de cabinet si dna Bumbac nu stiu daca este membru PSD, din cate stiu eu nu e. Stiti dvs cu cercurile astea de influenta... toata lumea traieste in cercuri de influenta, inclusiv dvs. I-a fost operata fata ieri, deci traieste intr-un context dificil si haideti sa respectam viata privata. Acesta este adevarul, daca vreti sa stiti de ce nu este aici", i-a raspuns Victor Costache."As vrea sa ne intoarcem la intrebarea cu robotii Star Trek, imi puteti spune cum se cheama firma?", a insistat Ungureanu, primind raspunsul "nu stiu" de la ministru.Un alt subiect in care Ungureanu a cerut lamuriri a fost al unei delegari la Agentia Europeana a Medicamentului."Va mai intreb de o doamna, Alina Musetescu, care a fost introdusa de dl Valcov la Agentia Natioanala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Dupa ce am depus la ANI o plangere pe conflict de interese am aflat ca a fost delegata sa reprezinte Romania la Agentia Europeana a Medicamentului si sotul ei e seful Casei de Asigurari din Bucuresti, Cojoaca Marian. Si dupa ce l-a pus acolo PSD el astazi este penelist. Dvs ati semnat acel ordin?", a vrut sa afle Emanuel Ungureanu.Raspunsul lui Costache a avut de asemenea ironii si conotatii politice."Referitor la dna Alina Musetescu, va reamintesc ca am schimbat toata conducerea de la ANMDM si acum presedinta e chiar simpatizanta a USR, puteti sa o intrebati, e dna Roxana Stroe", a spus ministrul, in timp ce deputatul i-a spus ca nu stie ca aceasta sa fie "membru USR".Tot legat de medicamente Ungureanu a atras atentia ca la Minister 31 de medicamente asteapta sa fie aprobate pentru a fi decontate de Casa de Sanatate si pacientii cu boli rare le asteapta de mult timp."Sunt pe masa dvs 31 de medicamente noi, au trecut toate testele din lume, e o doamna care ma suna si stiti ca este adevarat, o dna Talos ma tot suna sa ma intrebe de un medicament care zace printre cele 31 de medicamente noi care sunt asteptate de pacientii cu boli rare. De ce zac aceste documente la dvs pe masa si nu se intampla nimic?".Costache i-a raspuns ca nu vrea sa ajunga in arest, folosind aceeasi expresie "beciul domnesc"."Referitor la cele 31 de medicamente noi, ele sunt in avizare interministeriala deoarece orice medicament nou introdus are impact bugetar. Altfel, daca le introducem doar asa din pix o sa ajungem la beciul domnesc, cum ati precizat dvs, si nu este intentia noastra dupa acest mandat", a spus ministrul.Ungureanu i-a spus si ca a fost rugat sa il intrebe in cazul audierii "ale cui interese sunt protejate" in situatia in care tocmai a fost prelungit interimatul directorului de la IML Mures, o persoana care, desi la concurs a luat nora 2,60 si a atins varsta pensionarii, conduce interimar institutia din 2013. Costache i-a raspuns ca va verifica, dar ca nu este o chestiune prioritara in conditiile amenintarii coronavirusului."Referitor la prelungirea interimatului de la IML Mures, ma voi interesa, la tot ce inseamna IML avem un secretar de stat care e legist si i-am delegat sa modernizeze IML-urile. Fiind vorba de o situatie din 2013, e evident ca nu a fost neaparat o prioritate in contextul in care suntem acum sa vedem de ce a fost prelungit cineva de la IML Mures", a raspuns ministrul Sanatatii.