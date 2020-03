Spitalele private vor fi cooptate in combaterea epidemiei de coronavirus

Ziare.

Victor Costache a precizat ca sistemul romanesc de sanatate poate gestiona cazurile actuale de COVID-19, insa daca numarul acestora va creste se va apela la serviciile spitalelor private. Acestea dispun de un numar de aproximativ 300 de paturi in sectiile de terapie intensiva.Oficialul a precizat ca autoritatile pot cumpara materiale sanitare sau ventilatoare, insa nu pot cumpara personal medical, iar in acest context medicii si asistentele din sptalele private constituie o resursa care trebuie folosita.Victor Costache a mentionat, in interviul acordat Antena3 ca la nivel national exista aproximativ 4.000 de paturi de terapie intensiva.