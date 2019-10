Victor Negrescu, noua propunere a Guvernului Dancila pentru functia de comisar european

Ziare.

Viorica Dancila a confirmat nominalizarea marti, precizand ca o scrisoare in acest sens va fi trimisa catre Bruxelles."Da, este o varianta domnul Negrescu, avand in vedere experienta de care se bucura: a fost europarlamentar, a fost ministru pentru Afaceri Europene, deci il recomanda experienta pe care o are pentru functia de comisar european", a spus Dancila, marti, la Cluj, citata de Digi24.Intrebata de un jurnalist daca il recomanda si Guvernul Dancila printr-o scrisoare catre Bruxelles, aceasta a confirmat."Il recomanda si Guvernul Dancila printr-o scrisoare catre Bruxelles", a spus Dancila, precizand ca aceasta scrisoare va fi trimisa marti.Astfel, a spus Dancila, in acest fel ar trebui sa se opreasca zvonurile conform carora locul in Comisia Ursula von der Leyen ar fi rezervat pentru ea."Probabil inchei si acele informatii aparute in spatiul public ca, de fapt, e locul pastrat pentru Viorica Dancila. Din start am spus ca nu imi abandonez echipa, voi fi alaturi de colegii mei, sunt presedintele PSD si candidatul la prezidentiale", a punctat Dancila.Informatia a fost confirmata si de catre Negrescu, pentru Agerpres.Propunerea lui Negrescu vine dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de eurodeputati pe motiv ca nu a indeplinit conditiile de integritate si conduita pentru a deveni membru al CE.Amintim ca mandatul actualei Comisii Europene, condusa de Jean-Claude Juncker, se va incheia oficial pe 31 octombrie, dar este posibil sa fie prelungit pentru ca noua Comisie Europeana este incompleta fara comisarii propusi de Romania, Franta si Ungaria, refuzati de Parlamentul European.Mina Andreeva, purtatorul de cuvant al Executivului UE, a declarat ca se asteapta ca la Bucuresti sa fie numit cat mai repede un Guvern pentru a fi transmisa propunerea de comisar.