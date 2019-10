Cine este Victor Negrescu: Din gafa in controversa, pana a ajuns sa fie propus de Dancila comisar european

Sursa: Guvernul Romaniei

Interventia politica a fost ratata, iar in plus asociatiile de magistrati au reactionat dur ca Executivul se amesteca in aceste discutii tehnice.Nu a fost insa singura gafa facuta sau situatie inconfortabila in care s-a aflat.Negrescu a ocupat pozitia 9 pe lista PSD si este europarlamentarul care ocupa locul 33 al Romaniei in Parlamentul European, dar mandatul sau fost suspendat pana cand Marea Britanie ar trebui sa paraseasca blocul european.Trebuie spus ca fiecare numire a politicianului in guvernarea PSD, ministru al Afacerilor Europene pana in toamna anului 2018 si consilier onorific al premierului, sau prezenta pe listele PSD pentru alegerile europarlamentare s-a facut cu acceptul lui Liviu Dragnea.El s-a laudat ca ii poate convinge pe expertii europeni de necesitatea unei OUG de modificare a codurilor penale. Zvonurile ca acest act normativ ar putea fi adoptat l-au facut pe Frans Timmermans sa reactoneze dur pe 3 aprilie.Politicianul a participat la intalnirea pe care Dancila a avut-o pe 11 martie cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans (foto).," declara Timmermans.Saptamana trecuta, Victor Negrescu s-a fotografia cu un personaj controversat, fostul subcomisar Titi Sultan - fost asistent universitar la Academia de Politie. Barbatul a fost arestat in 2004 intr-un dosar de coruptie.In 2004, el a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta."In vara anului 2002, inculpatul Sultan Titi a pretins, de la trei absolventi ai Academiei (intre care si doi ofiteri de politie judiciara din Parchetul National Anticoruptie) cate 500-600 USD, pentru a interveni pe langa membrii comisiilor de reexaminare a lucrarilor de licenta, in vederea promovarii examenelor si pentru a comunica subiectele de admitere la Facultatea de drept in anul universitar 2002-2003", acuzau procurorii.Fotografia lui Negrescu cu Titi Sultan este realizata la un eveniment organizat de Casa de Cooperare Economica si Culturala Romano-Rusa.Dupa cum am aratat, Victor Negrescu a ocupat functia de ministru al Afacerilor Europene pana in toamna anului 2018, cand a fost schimbat din Guvern chiar la presiunea colegilor sai de partid.Rovana Plumb (ministrul Fondurilor Europene) si Eugen Teodorovici (ministrul de Finante) i-au reprosat lui Negrescu ca isi aroga merite politice prea mari in procesul de preluare a presedintiei Consiliului UE de catre Romania, potrivit unor surse guvernamentale, citate la acea vreme de Adevarul.El a revenit in gratia sefilor din PSD in primavara anului 2019 dupa ce s-ar fi laudat cu relatile sale din Comisia Europeana.Negrescu i-ar fi transmis lui Liviu Dragnea ca poate influenta decizia Comisiei Europene pe subiectul modificarii Codurilor penale. Asa ca a fost promovat in functia de consilier al Vioricai Dancila."Negrescu a construit reteaua tinerilor socialisti europeni in Romania si are o relatie buna cu liderii de stanga din UE, deci si cu prim-vicepresdintele Comisiei Europene Frans Timmermans. In discutiile cu Dragnea, Negrescu a lasat de inteles ca insusi Timmermans l-a cerut in echipa de negociere pe subiectul Justitiei. Si Dragnea, suprinzator, l-a crezut", sustineau surse politice pentru " Adevarul ".Insa la Bruxelles, comisia romana de negociere, din care a facut parte si Victor Negrescu, n-a reusit sa-i convinga pe expertii Comisiei Europene ca ordonanta de urgenta pregatita de Guvernul Dancila e oportuna."Delegatia noastra a sustinut ca modificarile pregatite de Ministerul Justitiei sunt cerute de Curtea Constitutionala, deci Guvernul n-ar face altceva decat sa aplice o decizie a CCR. Numai ca expertii Comisiei Europene nu au marsat la argumentele romanilor, mai ales ca erau argumente false", sustineau surse diplomatice pentru " Adevarul ".In ciuda opozitiei oficialilor europeni, Victor Negrescu l-a informat pe Liviu Dragnea ca negocierile sunt pe drumul cel bun, iar Comisia Europeana va accepta in final ordonanta care pandeste in sertarele Ministerului Justitiei.Numai ca minciuna a fost curmata chiar de Frans Timmermans, care a somat Guvernului sa nu adopte masuri care ar pune in pericol statul de drept.In august 2018, Negrescu a facut o gafa la Antena 3."Inclusiv Gafencu a vorbit in anii '80-'90 despre ce inseamna aceasta constructie comuna (europeana - n.red.) si despre deschiderea catre estul Europei", a declarat intr-o emisiune la Antena3 ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Afirmatia ar fi corecta doar pentru cineva care practica... spiritismul.Grigore Gafencu a fost un om politic si diplomat roman de marca, membru al PNT, de doua ori ministru de Externe si apoi ambasador al Romaniei la Moscova intre 1940 si 1941. Grigore Gafencu a avut intr-adevar viziunea unei Europe unite, iarvolumul "Grigore Gafencu si Proiectul Europei Unite", ingrijit de Mioara Anton, Laurentiu Constantiniu si Dan Talos, reuneste documente din anii 1944-1956, in care marele diplomat raman s-a ocupat de necesitatea unei constructii europene.DarGrigore Gafencu a murit in 1957. Deci i-ar fi fost cu neputinta sa abordeze orice tema, nu numai pe cea a Europei unite, in anii 80-90, dupa cum spune ministrul Victor Negrescu.