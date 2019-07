Piturca, antrenorul din umbra al Craiovei?

Ziare.

com

Tehnicianul oltenilor, Corneliu Papura, a dezvaluit recent ca discuta deseori cu Piturca si ca primeste sfaturi importante de la acesta."Vorbesc cu nea Victor, ma ajuta mult si e un lucru bun. Mai ales un antrenor de talia lui nea Victor poate da sfaturi foarte bune si mi le da. Suntem doua persoane diferite. Nu am nimic din nimeni. Doar ma sfatuiesc si incerc sa pun in practica ideile lui", a spus Corneliu Papura, citat de Telekomsport Ultima experienta de antrenor a lui Piturca a fost in 2016, atunci cand a plecat cu scandal de la sauditii de la Al Ittihad Recent, fostul selectioner a anuntat ca vrea sa revina pe banca unei echipe si ca negociaza cu mai multe formatii.